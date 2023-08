C4 : Lille domine Rijeka et prend une option

Lille 2-1 Rijeka

Buts : Zhegrova (43e), Yoro (89e) pour Lille // Pašalić (24e) pour Rijeka

Aucun cadeau ne sera fait aux clubs français en Coupe d’Europe, il va bien falloir s’y faire. Malmené par une équipe de Rijeka d’abord réaliste et ensuite prête à tout pour conserver son avantage, Lille a finalement trouvé la clé pour sortir vainqueur de cette première manche dans le Nord. Nul ne sait si ce sera suffisant au coup de sifflet final de cette double confrontation, mais ce qui est sûr en revanche, c’est que les hommes de Paulo Fonseca n’ont jamais cessé de croire en la possibilité de prendre un avantage dès le match aller comme en témoigne le but de la victoire tardif inscrit par le jeune Leny Yoro (17 ans). À défaut d’être spectaculaires, les Lillois enchaînent un troisième match sans défaite toutes compétitions confondues et continuent d’emmagasiner de la confiance.

Pašalić punit, Zhegrova rassure

Éviter le fiasco, tel était le leitmotiv que chaque joueur lillois devait avoir en tête au moment du coup d’envoi devant un peu plus de 22 000 spectateurs ce jeudi soir, à Pierre-Mauroy. Paulo Fonseca avait décidé de faire confiance au même onze ou presque (Gudmundsson à la place d’Ismaily) que celui victorieux face à Nantes le week-end dernier, misant sur les premiers automatismes entrevus face aux Canaris. Mais l’entame de ses ouailles est cata sur tous les plans : Bafodé Diakité est à deux doigts de la boulette sur un duel avec Ivanović, sauvé ensuite par Lucas Chevalier, et se blesse même sur l’action. Derrière, le LOSC n’est pas rassurant, devant assez inoffensif, et sur sa première situation chaude impulsée par Edon Zhegrova, le club des Flandres va être puni : sur la contre-attaque, Alexsandro se loupe, Marco Pašalić en profite et pique au-dessus de Chevalier pour glacer le Nord (0-1, 24e).

Un but qui a le mérite de secouer le collectif lillois, qui monte en puissance au fil des minutes. Sur un magnifique une-deux entre Rémy Cabella et Hákon Haraldsson, le meneur de jeu des Dogues manque une occasion en or pour égaliser au point de penalty. Ce sera finalement le cas sur l’action suivante : Yoro, entré en lieu et place de Diakité, récupère le ballon haut, le file à Jonathan David qui envoie Zhegrova fusiller du gauche Nediljko Labrović (1-1, 43e).

Yoro sauve les Dogues

La seconde période est pratiquement à sens unique, et dès le retour des vestiaires, Jonathan David tombe sur la main ferme de Labrović au premier poteau qui le prive d’exulter face à ses ultras. Cabella s’essaye à son tour mais loupe la lunette de peu, avant que le LOSC ne baisse de régime et peine à faire trembler les jambes de leurs adversaires du soir. Pire, les galères reprennent avec le passage éclair d’Adam Ounas, venu jouer quinze minutes avant de sortir sur blessure. On se dit alors que Lille va devoir se contenter de ce triste résultat nul, mais c’est mal connaître Yoro : sur un corner joué à deux, le jeune défenseur central s’élève haut dans le ciel pour redonner des couleurs aux Nordistes (2-1, 89e).

Un précieux succès pour les Lillois, même d’une petite marge, qui aurait pu ne pas exister dans le temps additionnel alors que les Croates jouaient leur va-tout : Gudmundsson a sauvé la maison en s’arrachant sur une première tentative, suivant ensuite du regard les deux parades décisives de Chevalier sur sa ligne pour préserver ce précieux succès. Le retour en Croatie dans une semaine s’annonce bouillant, mais à défaut d’être brillants, les Lillois partiront qualifiés au coup d’envoi.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos (Zedadka, 66e), Diakité (Yoro, 7e), Alexsandro, Gudmundsson – André, Angel Gomes – Zhegrova (Ivan Cavaleiro, 66e), Cabella, Haraldsson (Ounas, 66e puis Yazici 80e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Rijeka (4-4-1-1) : Labrovic – Smolcic, Radeljic (Mitrovic, 32e), Galesic, Goda – Selahi (Lepinjica, 77e), Hodza – Pasalic (Grgic, 57e), Jankovic, Vukcevic (Fruk, 57e) – Ivanovic (Ilinkovic, 78e). Entraîneur : Darko Raić-Sudar

