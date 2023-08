Lille arrache sa qualification à Rijeka

Rijeka 1-1 Lille

Buts : Smolcic (58e) pour Rijeka // David (108e) pour le LOSC

Au coup de sifflet final, le poing rageur de Paulo Fonseca en dit long. Après 120 longues minutes où Lille a d’abord été mis en difficulté, puis mené et plongé dans le doute, Jonathan David est apparu au beau milieu de la prolongation pour égaliser et inscrire le but de la qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Même au terme d’une prestation très moyenne, ce résultat nul et cette qualification seront célébrés comme une victoire par les Dogues, qui disputeront la Coupe d’Europe au moins pendant les quatre prochains mois.

Chevalier sauve la baraque

Balayé à Lorient (4-1) quatre jours plus tôt, le LOSC apparaît encore marqué par cette raclée bretonne et n’est pas loin de frôler la correctionnelle d’entrée : Lucas Chevalier sort une parade délirante sur une tentative de Veldin Hozda, idéalement servi à l’entrée de la surface à la suite d’un centre en retrait de Marco Pasalic. Ce premier orage passé, c’est Ivan Cavaleiro – seule surprise de Fonseca au coup d’envoi – qui va se mettre en évidence et mettre un peu le bazar dans l’arrière-garde croate.

L’ancien ailier de Fulham n’est pas loin de reprendre un bon service d’Edon Zhegrova, avant de se procurer la meilleure occasion lilloise dans la foulée. Au quart d’heure de jeu, après une bonne lecture du jeu de Jonathan David, Cavaleiro allume au niveau du point de penalty, mais tombe sur un Nediljko Labrovic impérial. Le reste du premier acte ne sera qu’une succession de coups et d’imprécisions techniques, le LOSC étant tout content à la pause de ne plus être qu’à 45 minutes de décrocher sa qualif.

Smolcic installe le doute, David libère le LOSC

En théorie, seulement, car à force de ne pas élever leur niveau de jeu, les Lillois vont finalement sombrer, acculés sur leur but, pénalisés par une faute stupide de Zhegrova puis par une sortie hasardeuse du jusque-là impeccable Chevalier sur le coup franc qui suit. Ivan Smolcic pousse le cuir au fond des filets et fait exploser le stadion Rujevica (1-0, 58e). Le LOSC est touché, pas loin d’être coulé par Vukcevic qui bute finalement sur Chevalier, sorti sauver la patrie. L’avertissement va réveiller les Nordistes qui vont enfin se procurer des occasions franches : David pense égaliser sur un service de Cavaleiro avant que ce dernier ne soit signalé hors jeu par la VAR, avant qu’Alexsandro n’explose le poteau droit de Labrovic sur un corner de Zhegrova.

Comme si les vents n’étaient pas suffisamment contraires, Leny Yoro sort sur blessure avant la fin du temps réglementaire et les huit longues minutes de temps additionnel qui mènent à la prolongation. Après une première partie de prolongation fade, les Dogues vont enfin pousser un « ouf » de soulagement au début de la deuxième : Haraldsson déboule plein axe, décale Ismaily dont la frappe est déviée sur le poteau par Labrovic, mais David, en renard, a bien suivi pour faire exulter les 300 supporters lillois présents en Croatie (1-1, 108e). Un but libérateur qui offrira même à Samuel Umtiti ses cinq premières minutes, baptême du feu qui validera la qualification du LOSC pour la Ligue Europa Conférence. Ce fut dur, mais au bout, Lille a atteint son but.

Rijeka (4-3-3) : Labrovic – Smolcic, Galesic, Mitrovic, Goda – Fruk (Liber, 104e), Selahi (Ilinkovic, 87e), Hodza – Pasalic (Obregon, 77e), Ivanovic (Grgic, 77e), Jankovic (Vukcevic, 46e). Entraîneur : Darko Raic-Sudar.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos, Yoro (Diakité, 87e), Alexsandro, Ismaily – André, Angel Gomes – Zhegrova (Yazici, 99e), Cabella (Umtiti, 115e), Cavaleiro (Haraldsson, 87e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

