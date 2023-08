Pronostic Rijeka Lille : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue Europa Conférence

100€ offerts en CASH pour parier sur Rijeka – Lille

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari.

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Rijeka – Lille

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,58 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Lille » est coté à 1,72 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 172€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Lille ou Nul et Plus de 2,5 buts » est coté à 2,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 205€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Rijeka a bien résisté à l’aller

La saison dernière, Rijeka a terminé en 4e position du championnat de Croatie derrière les 2 grosses cylindrées du Dinamo Zagreb et de l’Hajduk Split mais aussi celle d’Osijek. Cette bonne performance est à mettre au crédit du coach Jakirovic, qui a permis à son équipe de réaliser une excellente seconde partie de saison. Toujours à la tête du club lors de l’entame du championnat, le Bosniaque a été recruté la semaine passée par le Dinamo Zagreb suite à l’élimination du club phare de Croatie en barrage de la Ligue des Champions. Les aléas du calendrier ont fait que les deux formations se soient retrouvés le week-end dernier avec un succès du Dinamo, malgré une nouvelle réalisation de Pasalic (2-1). Le jeune joueur formé à Dortmund réalise une très bonne entame de saison et avait déjà été décisif lors de la défaite à Lille (2-1). Son but permet à Rijeka de croire en ses chances de qualification lors de la réception du club français.

Lille s’est-il réservé pour ce retour ?

Lille avait réalisé une entame de saison intéressante avec un nul arraché à Nice (1-1) avant de prendre le meilleur sur le FC Nantes (2-0). En milieu de semaine dernière, les Lillois recevaient donc Rijeka en match aller de ces barrages de la Conference League. Surpris par un but des Croates, le LOSC est parvenu à s‘imposer avec une réalisation dans les dernières minutes de la rencontre signé Yoro. Si ce succès place le club nordiste dans une situation favorable, cette manche retour s’annonce compliquée face à un public hostile et une équipe prête à prendre des risques. Le week-end dernier, Fonseca avait apporté quelques retouches dans son effectif pour affronter Lorient dans le but d’apporter de la fraîcheur. Ses hommes sont passés au travers et ont subi un lourd revers face aux Bretons (1-4). L’une des rares bonnes nouvelles de cette partie fut le nouveau but de Jonathan David, qui aura sans doute un rôle majeur lors de ce match retour en Croatie.

Lille avec Umtiti ?

Pour ce match retour, David devrait être une nouvelle fois épaulé par les Cabella, Zhegrova et Haraldsson. L’ailier islandais, recruté cet été, est intéressant sur son côté gauche. Autre recrue estivale, Umtiti est revenu dans le groupe sans jouer face à Lorient. A voir s’il peut être aligné d’entrée pour renforcer un peu cette défense. Suspendu dimanche en championnat, Alexsandro fera son retour. Du côté de Rijeka, les recrues Petrovic (milieu) et Cabraja (défense), et les titulaires Dilaver (défenseur) et Banda (milieu) devraient encore manquer à l’appel.

Les compos probables pour Rijeka – Lille : Rijeka : Labrovic – Veiga, Radeljic, Galesic, Goda – Hozda, Selahi – Pasalic, Fruk, Jankovic – Ivanovic.

Lille : Chevalier – Santos, Diakité, Alexsandro, Ismaily – Gomes, André – Zhegrova, Cabella, Haraldsson – David.

Lille remet ça ?

Lille sort d’un exercice abouti mais frustrant avec une 5e place au général de la Ligue 1, qu’il ne faudrait pas regretter. En effet, la 4e place qui lui semblait promis, lui avait été chipée à la dernière journée par Rennes, qui s’est ainsi offert le droit de jouer directement la phase de poule de la Ligue Europa. Toute la saison dernière se joue ce soir sur ce retour pour le LOSC qui devrait mettre tous les ingrédients nécessaires pour passer. Le retour d’Alexsandro et Umtiti derrière est une bonne nouvelle, face à une équipe croate qui a perdu ses deux matchs disputés depuis son changement de coach. Ce jeudi, Lille devrait faire respecter la logique en prenant le dessus sur Rijeka.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Rijeka Lille encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Paulo Fonseca pointe le manque d'humilité de ses joueurs