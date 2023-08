Paulo Fonseca pointe le manque d'humilité de ses joueurs

Peut mieux faire.

Mené au score contre Rijeka, le LOSC s’est imposé sur le fil en barrage aller de Ligue Europa Conférence (2-1). Une victoire précieuse en vue du match retour jeudi prochain. Les Dogues n’ont cependant pas totalement donné satisfaction à leur coach, critique au coup de sifflet final. « Nous avons joué contre une bonne équipe, avec de la qualité. Mais nous avons manqué d’humilité lors de ce match. Nous n’avons pas assez lutté pour gagner et, honnêtement, je n’aime pas le match que nous avons fait, a lâché Paulo Fonseca dans des propos rapportés par l’AFP. Les duels, les situations individuelles, le placement… Nous n’avons pas la concentration nécessaire. C’est un match que nous devons observer, parce que nous avons fait beaucoup d’erreurs. »

Le président lillois Olivier Létang en a aussi mis une couche : « On n’a pas aimé les attitudes. Si on pense que ça va être facile, si on arrive sur le terrain en étant tranquilles, on ne peut pas passer. On a eu une première mi-temps très compliquée. Est-ce que c’est un problème d’état d’esprit ? On va en parler avec les garçons, mais ça, c’est en interne. Je préfère rester sur la victoire. (…) Sans faire un grand match, on est allé arracher une victoire. C’est bien, ça démontre que ce groupe a quand même de la personnalité. »

Moins de melons, plus de ballon.

Un Y qui veut dire Yoro