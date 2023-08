Un Y qui veut dire Yoro

Ce jeudi soir face à Rijeka, Leny Yoro a prouvé au monde entier qu’il n’y avait pas besoin d’être majeur pour sortir une prestation majuscule. Celui qui fêtera ses 18 piges le 13 novembre prochain s’est offert à lui et au LOSC – son club formateur et de cœur, un joli cadeau en avance à son LOSC : son premier but chez les pros à l’orée du temps additionnel en barrage aller de la Ligue Europa Conférence est synonyme de victoire et d’avantage avant le retour la semaine prochaine. Un coup de tête gagnant sur un centre d’Ivan Cavaleiro qu’il n’a pas trop su comment célébrer, s’en allant alors haranguer avec hargne le capo des ultras lillois. Tout en libérant cette rage qui l’habite, celle qui l’a mené d’ores et déjà à avoir une place dans la rotation lilloise depuis plus d’un an sans que personne n’ait grand-chose à y redire.

🔥 LENY YORO LIBÈRE LE LOSC ! ⚽ A 17 ans, l'enfant du club place un coup de tête imparable pour inscrire son premier but chez les pros ! Ça fait 2-1 pour Lille au meilleur des moments ! 📺 RMC Sport 1 : https://t.co/FFgZSOd4GQ 🖥 Twitch : https://t.co/oQSAtsiwao pic.twitter.com/G0rrqxfwhP — RMC Sport (@RMCsport) August 24, 2023

Après avoir bouclé la saison passée, sa première en pro, avec quinze apparitions et un bac STMG en poche, Yoro démarre son exercice 2023/2024 en brisant son premier plafond de verre : se montrer déterminant avec le LOSC. S’il avait déjà provoqué un penalty en Coupe de France l’an dernier à Lyon, au terme d’une prestation en demi-teinte, cette fois, l’ado lillois a tout bien fait de bout en bout. En l’absence de Samuel Umtiti, il a d’abord suppléé au pied levé Bafodé Diakité, blessé à l’épaule au bout de sept minutes de jeu, avant de faire son possible aux côtés d’un Alexsandro pas vraiment dans son assiette en première période. C’est lui qui a ensuite récupéré à soixante mètres de son but le ballon de l’égalisation dans les pieds croates, avant de délivrer son club des tentacules de la pieuvre Rijeka dans les derniers instants de la rencontre.

El Pibe de Yoro

Comme un symbole, à l’image de Lucas Chevalier qui a également sorti le grand jeu, Yoro est l’un des symboles de cette formation lilloise trop longtemps ignorée ces dernières années qui a aujourd’hui, via Paulo Fonseca et Olivier Létang, beaucoup plus de place pour s’exprimer au plus haut niveau. « Leny, c’est le genre de joueur qui matche avec notre jeu, confiait l’entraîneur lillois Paulo Fonseca à L’Equipe en mai dernier. Au poste de défenseur central, ce n’est pas facile de trouver un joueur avec le caractère et les qualités de Leny. Je pense qu’il est le futur de ce club.»

Un futur qui pourrait rapidement évoluer en futur proche vu la situation : Tiago Djalo n’est pas encore revenu de sa grave blessure aux croisés, l’indisponibilité de Bafodé Diakité n’est pas encore connue tout comme le retour au top de la recrue estivale Samuel Umtiti, qui n’était pas dans le groupe lillois ce jeudi soir. Une aubaine pour Yoro de continuer à grandir et grappiller du temps de jeu, surtout en cas de qualification définitive du LOSC pour la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Ce qui est sûr, que le LOSC accède au tour suivant ou se vautre comme tant d’autres clubs français avant lui, c’est qu’on n’a pas fini d’entendre parler de Leny Yoro.

