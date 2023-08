Pronostic Lille Rijeka : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa Conférence

Envie de parier sur le barrage des Lillois ? Betclic te permet de récupérer 100€ de bonus avec le code SOFOOT100, et tes gains directement (possibilité de retrait immédiat) si tu l’emportes.

Lille sur sa lancée

Grâce à sa 5e place obtenue lors de la dernière Ligue 1, Lille s’est qualifié pour les barrages de la Ligue Conférence. Cependant, les Nordistes regretteront leur nul de la dernière journée à Troyes qui aurait pu leur permettre de disputer la Ligue Europa, et en plus de ça directement en phase de poules. Cet été, le LOSC a su conserver son coach Fonseca et son meilleur buteur Jonathan David. Sous la houlette du coach portugais, Lille propose un jeu très plaisant depuis plus d’un an. Après une bonne préparation, le début ce nouvel exercice a été bon avec un nul obtenu à Nice (1-1) dans les dernières secondes d’un but de Diakité à la réception de son coup franc. Dimanche dernier, les joueurs nordistes ont pris le dessus sur le FC Nantes (2-0) avec des buts de David et Ounas.

Un Rijeka à ne pas prendre de haut

En face, le club de Rijeka a fini en quatrième position du championnat croate derrière le Dinamo Zagreb, l’Hajduk Split et Osijek. Contraint de disputer ces éliminatoires de la C4 dès le 2e tour préliminaire, le club croate a facilement pris le dessus sur les Kosovars de Dukagjini (7-1) puis sur le club des Iles Féroé B36 Torshavn (5-1). Deux qualifications faciles mais face à une adversité relativement faible. En championnat, Rijkeka a également pris un bon départ (3 victoires, 1 nul), mais a tout de même perdu un match référence chez l’actuel leader de l’Hajduk Split.

Rijeka perd son entraîneur à 3 jours du match

Pour affronter la formation croate de Rijeka, Fonseca devrait s’appuyer sur un XI assez classique avec le buteur Jonathan David, le maître à jouer Rémy Cabella, ou le percutant Edon Zhegrova. Recrue phare de l’été, Umtiti n’est toujours pas remis, mais est le seul blessé lillois avec l’absent longue durée Djalo. En face, le club croate a perdu son entraîneur à 3 jours de ce match, ce dernier étant parti chez le Dinamo Zagreb sans prévenir son président. Lors de l’intersaison, Rijeka a en plus perdu son meilleur buteur Matija Frigan parti en Belgique à Westerloo. Pour compenser ce départ, le club croate a notamment misé sur Marco Pasalic, qui enchaîne déjà les buts alors qu’il n’avait pas été capable de s’imposer à Dortmund.

Les compositions probables pour Lille – Rijeka :

Lille : Chevalier – Santos, Diakité, Alexsandro, Ismaily – Gomes, André – Zhegrova, Cabella, Haraldsson – David.

Rijeka : Labrovic – Smolcic, Galesic, Radeljic, Goda – Selahi, Lepinjica – Pasalic, Fruk, Jankovic – Ivanovic.

Lille profite de la situation

Avec son jeu plaisant et sa régularité dans les résultats, Lille devrait trouver les ressources pour faire la différence dès ce match aller. Très solide à domicile la saison passée (3e meilleure équipe de L1 à la maison) et vainqueur de son 1er match de la saison dans son stade, le LOSC serait bien inspiré de s’imposer confortablement avant de se rendre en Croatie où il n’est jamais facile de jouer. Buteur samedi à domicile face à Nantes (2-0), Jonathan David pourrait une nouvelle fois marquer.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lille Rijeka détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

