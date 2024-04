Monaco fait tomber Lille et consolide sa place de dauphin

Dans une rencontre animée et très agréable à suivre, Monaco s’est imposé à domicile face à Lille (1-0). Si les gardiens ont longtemps brillé, il aura fallu un éclair de Youssouf Fofana pour débloquer le score et ouvrir la voie de la Ligue des champions à l’ASM, qui a passé la vitesse supérieure en seconde période.

Monaco 1-0 Lille

But : Fofana (62e) pour les Monégasques

Le 2400e match de l’AS Monaco en première division était annoncé comme un choc, il n’a pas déçu. Si les deux gardiens, Lucas Chevalier et Radoslaw Majecki, ont longtemps retardé l’échéance, Youssouf Fofana a trouvé la faille à l’heure de jeu, pour inscrire l’unique but de la partie (1-0). Paris ne sera pas champion ce mercredi soir, tandis que Monaco sécurise sa deuxième place et que Lille loupe une grande opportunité de doubler Brest et reste quatrième. Les Lillois ont peut-être même perdu plus que ça avec la blessure de leur capitaine Benjamin André pour un pépin musculaire.

Majecki-Chevalier, duel en haute attitude

Après un hommage rendu à l’ancien dirigeant monégasque Nicolas Holveck, les deux équipes démarrent tambour battant, mais c’est Lille qui se montre le plus dangereux. Après un long raid solitaire sur le côté droit, Gabriel Gudmundsson bute sur Majecki dès la troisième minute. Les Nordistes enchaînent les corners en début de rencontre, mais se font vite rattraper par un pressing haut des Monégasques, qui permet à Youssouf Fofana et Folarin Balogun de tenter leur chance. Sur une belle action collective, Hákon Haraldsson n’est pas loin de pousser Vanderson à la faute et à marquer contre son camp, mais Majecki veille au grain (17e). Obligée de faire le dos rond pendant une petite vingtaine de minutes, l’ASM se révolte et profite de ses efforts défensifs dans la moitié de terrain adverse pour provoquer des erreurs lilloises. Leny Yoro et Nabil Bentaleb font preuve de légèreté dans leurs transmissions et c’est Takumi Minamino qui est à deux doigts d’en profiter d’une frappe qui frôle la barre (20e).

Les joueurs de Paulo Fonseca perdent le fil de leur match et enchaînent les bévues à la relance. Ça ne profite pas à Denis Zakaria (22e) et Wissam Ben Yedder (23e) qui butent sur Chevalier. Ce dernier continue d’ailleurs son festival en sortant parfaitement dans les pieds de Balogun (24e). Après un quart d’heure très animé, les deux formations lèvent le pied, et il faut attendre la fin des 45 premières minutes pour revoir des occasions franches. Le raid de Minamino ne donne rien (38e), tandis qu’Haraldsson manque le cadre d’un rien (42e), lancé dans la profondeur par un délicieux extérieur d’Angel Gomes. À la pause, les deux équipes sont dos à dos, et les gardiens y sont pour beaucoup.

Monaco étouffe Lille après la pause

Dès le retour des vestiaires, Gomes ressort son extérieur, pour Gudmundsson cette fois-ci (47e). La tête plongeante du Suédois bat Majecki, mais tape le montant du Polonais. C’était la dernière véritable opportunité lilloise avant que Monaco ne prenne le dessus. Les locaux continuent leur pressing très haut et gênent les visiteurs, qui perdent en plus Benjamin André sur blessure avant l’heure de jeu. Les 20 minutes qui suivent ressemblent à un match de cours de récré, puisque les deux équipes ne jouent plus que sur un seul but, celui du LOSC. Encore décisif devant Ben Yedder et Akliouche (53e), Chevalier s’incline finalement devant Fofana. L’international français récupère un ballon à 30 mètres du but lillois, percute puis déclenche une lourde frappe du gauche qui finit sa course au fond des filets (1-0, 62e). Monaco veut faire le break et continue de pousser, mais Chevalier, encore lui, réalise un sauvetage de grande classe devant Ben Yedder (69e), pas en réussite et contré à bout portant par Ismaily trois minutes plus tard (72e).

Alors que Fonseca a changé toute son attaque après l’heure de jeu, on ne voit pas vraiment de différence et il faut un éclair de génie de Tiago Santos pour secouer tout ça. Le Portugais mystifie Minamino d’un petit pont avant de se faire découper dans la surface par le Japonais. M. Turpin ne bronche pas, mais cette action a le mérite de réveiller les Lillois. Trop tard cependant pour empêcher les Dogues de concéder leur première défaite en championnat depuis le 25 février. Monaco célèbre, à raison et dans l’euphorie, une victoire charnière dans ce sprint final.

Monaco (4-4-2) : Majecki – Vanderson, Maripán, Kehrer, Diatta – Akliouche (Coulibaly, 87e), Zakaria, Fofana, Minamino – Balogun (Embolo, 68e), Ben Yedder (Camara, 83e). Entraîneur : Adi Hütter.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Santos, Yoro, Diakité, Ismaily – André (Bouaddi, 56e), Bentaleb – Gomes, Haraldsson (Zhegrova, 66e), Gudmundsson (Yazıcı, 66e) – David (Cabella, 66e). Entraîneur : Paulo Fonseca.