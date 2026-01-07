Mickaël Landreau pointe du doigt l’absentéisme d’Olivier Létang

Au tour de Landreau de mettre une pièce dans la machine.

Même s’il en a terminé avec la Direction de l’arbitrage, Mickaël Landreau n’en oublie pas pour autant de s’exprimer sur les questions liées aux hommes en noir en Ligue 1, alors qu’Olivier Létang et une bonne partie de l’organigramme dirigeant lillois ont complètement dérayé au sujet d’Éric Wattelier, coupable selon eux d’avoir expulsé à tort Alexsandro face à Rennes. Si le principal intéressé s’en est expliqué devant les micros, qu’il a été conforté dans ses décisions et que les contestataires passeront bientôt en commission, Mickaël Landreau a aussi mis en lumière le manque de cohérence du président lillois dans le Late Football Club sur Canal+.

"Pendant 1 an et demi (comme conseiller à la DTA) je n'ai pas vu M. Létang [...] il y a besoin d'une vraie réunion" 🗣️ Mickaël Landreau, analyse la situation avec les arbitres de Ligue 1 💥 Le Late c'est maintenant sur CANAL+ FOOT (spoiler : on va parler de Rayan Cherki 😏) pic.twitter.com/KK5pglOIB4 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 6, 2026

Pas Létang pour les réunions ?

Car lors de son passage à la Direction de l’arbitrage, il ne l’a, semble-t-il, pas beaucoup aperçu : « Je suis vraiment à pousser pour qu’il y ait réellement une réunion. Par exemple avec Olivier Létang, pendant un an et demi, je ne l’ai jamais vu. Il a été convié, il n’est jamais venu. » Absentéiste, Létang ?

S’il souhaite une proximité plus grande entre les acteurs du jeu, à l’image du rugby qu’il prend en exemple, l’ancien gardien met surtout le président lillois face à ses responsabilités : « Aujourd’hui tu es président, tu es responsable de la Ligue 1 au niveau des présidents, tu dois être dans les réunions, tu dois venir. Pour moi il n’y a pas de vraies réunions. […] Quand il y avait des convocations, c’était très complexe pour que les clubs viennent. » Quand on voit les sanctions prises depuis l’an dernier par Benatia, Longoria ou même Paulo Fonseca, on se dit que Létang, qui n’en est plus à son coup d’essai, pourrait à son tour en prendre pour quelques mois.

