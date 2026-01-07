S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Luis Enrique va-t-il quitter le PSG cet été ?

CMF
Luis Enrique va-t-il quitter le PSG cet été ?

Anatomie d’une intox.

Sortie de nulle part, une rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre sur le réseau social X depuis ce mardi soir : Luis Enrique aurait refusé une prolongation de contrat au PSG et chercherait un nouveau challenge cet été ! Mais comment est apparue cette « info » bidon ?

Comme l’indique Le Parisien, tout commence mardi 6 janvier dans l’après-midi : un certain @iThisMeansMore, compte suivi par 12 000 personnes, s’exclame en majuscules que Luis Enrique « NE RENOUVÈLERA PAS son contrat ». Puisqu’on a affaire à quelqu’un de sérieux, il cite une source : le tabloïd allemand Bild, pas toujours connu pour sa fiabilité, mais l’un des principaux médias sportifs outre-Rhin. Quoi qu’il en soit, le post suffit à convaincre la communauté football du réseau : de nombreux comptes relayent alors la soi-disant information, avec une audience de plus en plus importante. Suivi par 1,5 million de personnes, le compte The Touchline répète ainsi la rumeur dans un post vu par plus de 5 millions d’utilisateurs, toujours sous couvert de Bild.

« 100% fake news », confirme Luis Campos

Problème, cette « information » n’a jamais été diffusée par le média allemand. Une source totalement factice, donc, pourtant suffisante pour enflammer tout le monde. Contacté par Canal+, le directeur sportif du PSG Luis Campos a confirmé que cette rumeur était « 100% fake news ».

Elle continue pourtant de circuler sur X, et les principales publications ayant mis le feu aux poudres sont toujours visibles sur la plateforme. Dans la réalité, Luis Enrique a prolongé son contrat en février dernier et est lié au club jusqu’en 2027.

Et puis avec toute cette neige, Luis Enrique ne pouvait de toute façon pas aller bien loin.

Le PSG pourrait refourguer un nouveau défenseur à Fenerbahçe

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Algérie - RD Congo (1-0)
Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!