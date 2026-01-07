Luis Enrique va-t-il quitter le PSG cet été ?

Anatomie d’une intox.

Sortie de nulle part, une rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre sur le réseau social X depuis ce mardi soir : Luis Enrique aurait refusé une prolongation de contrat au PSG et chercherait un nouveau challenge cet été ! Mais comment est apparue cette « info » bidon ?

Comme l’indique Le Parisien, tout commence mardi 6 janvier dans l’après-midi : un certain @iThisMeansMore, compte suivi par 12 000 personnes, s’exclame en majuscules que Luis Enrique « NE RENOUVÈLERA PAS son contrat ». Puisqu’on a affaire à quelqu’un de sérieux, il cite une source : le tabloïd allemand Bild, pas toujours connu pour sa fiabilité, mais l’un des principaux médias sportifs outre-Rhin. Quoi qu’il en soit, le post suffit à convaincre la communauté football du réseau : de nombreux comptes relayent alors la soi-disant information, avec une audience de plus en plus importante. Suivi par 1,5 million de personnes, le compte The Touchline répète ainsi la rumeur dans un post vu par plus de 5 millions d’utilisateurs, toujours sous couvert de Bild.

😳🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Luis Enrique has REFUSED to extend his contract with PSG because he wants a NEW challenge in the summer! — @BILD pic.twitter.com/cJlXN8pwry — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 6, 2026

« 100% fake news », confirme Luis Campos

Problème, cette « information » n’a jamais été diffusée par le média allemand. Une source totalement factice, donc, pourtant suffisante pour enflammer tout le monde. Contacté par Canal+, le directeur sportif du PSG Luis Campos a confirmé que cette rumeur était « 100% fake news ».

Elle continue pourtant de circuler sur X, et les principales publications ayant mis le feu aux poudres sont toujours visibles sur la plateforme. Dans la réalité, Luis Enrique a prolongé son contrat en février dernier et est lié au club jusqu’en 2027.

Et puis avec toute cette neige, Luis Enrique ne pouvait de toute façon pas aller bien loin.

