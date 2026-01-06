S’abonner au mag
La Juventus roule sur Sassuolo, Jonathan David marque enfin

  Sassuolo 0-3 Juventus

Buts : Muharemović (CSC 15e), Miretti (62e), David (64e)

La Vieille dame se porte bien, merci pour elle.

Après un nul frustrant contre Lecce, la Juventus s’est rattrapée avec la manière sur la pelouse de Sassuolo (0-3), ce mardi. Alors qu’il avait manqué plusieurs occasions franches le week-end dernier, Jonathan David a enfin trouvé le chemin des filets pour le troisième et dernier but de son équipe. Alors qu’il n’avait plus marqué depuis la première journée de Serie A, l’ancien Lillois a (re)fait parler sa vitesse et sa justesse technique en prenant à contrepied la défense neroverde avant de dribbler le gardien (0-3, 64e). Le Canadien n’est pas encore complètement guéri car, dans la foulée, il n’a pas réussi à inscrire un doublé malgré un énième cadeau adverse (66e).

Avant ça, la Juve avait rapidement pris les devants grâce à un but contre son camp de Tarik Muharemović (0-1, 15e), déviant dans son but un centre de Pierre Kalulu. Malgré une nette domination turinoise, il a fallu attendre l’heure de jeu pour assister au break, par l’intermédiaire de Fabio Miretti (0-2, 64e), sur une passe décisive de Jonathan David. Deux minutes plus tard, il débloquera sa situation personnelle, confirmant la théorie du ketchup chère à Cristiano Ronaldo.

Attention Jonathan, pas de ketchup avec les pâtes, hein !

La Juve s'impose sans embûche face à Sassuolo

