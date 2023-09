La Juve craque à Sassuolo

Sassuolo 4-2 Juventus

Buts : Lauriente (12e), Berardi. (41e), Pinamonti (82e) et Gatti (CSC, 90e+4) pour les Neroverdi // Viña (CSC, 21e) et Chiesa (78e) pour les Bianconeri.

La Vieille Dame laisse ressurgir ses vieux démons.

En déplacement en Émilie-Romagne, la Juve a connu son premier revers de la saison face à une valeureuse équipe de Sassuolo (2-4). Les Turinois avaient l’opportunité de prendre provisoirement la tête du classement mais ratent donc le coche.

Séduit de la prestation des siens face à la Lazio (3-1) le week-end dernier, Massimiliano Allegri décide au coup d’envoi d’aligner le même onze titulaire, une première pour le tacticien italien en 112 matchs. Mauvais choix puisque la Vieille Dame entame la rencontre sur de mauvaises bases. Bousculés par une valeureuse formation de Sassuolo, les Bianconeri sont en difficulté et peinent à prendre le contrôle du match. Et sur une frappe soudaine de Lauriente, Szczęsny est surpris. Le portier polonais s’emmêle les pinceaux et voit le cuir finir au fond (1-0, 12e). Un avantage de courte durée puisque la Vieille Dame réagit (presque) immédiatement. Et qui d’autre que Chiesa pour sonner la révolte ? L’international italien dépose un centre millimétré pour McKennie au second poteau qui parvient à prendre le dessus sur Viña qui n’a pas d’autres choix que de pousser le ballon dans son propre but (1-1, 21e). Coup dur pour les Neroverdi qui permettent aux Turinois de reprendre confiance et le contrôle du match mais peinent à concrétiser. Tout le contraire de Sassuolo. Premier avertissement avec ce coup de casque de Ruan Tressoldi que cette fois-ci, Szczęsny parvient à stopper (38e). Mais le dernier rempart turinois ne peut rien sur cette frappe limpide de Berardi – annoncé avec grande insistance du côté de Turin cet été – qui vient refroidir les ardeurs adverses (2-1, 41e).

Les Bianconeri tentent de réagir, par l’intermédiaire de Chiesa sur coup-franc qui manque de peu le cadre (53e). En place tactiquement, Sassuolo est proche de tuer la rencontre mais Lauriente préfère viser les tribunes (63e). Deux minutes plus tard, c’est au tour de Vlahović de manger la feuille, pourtant idéalement servi par Rabiot (65e). Le match s’emballe. Et sur une remise de Fagioli, Chiesa ne tergiverse pas et mitraille la cage adverse (2-2, 78e). En pleine confiance, les hommes d’Allegri en oublient de défendre. Une passivité immédiatement sanctionnée par Pinamonti, en bon renard des surfaces, qui profite d’une frappe de Lauriente repoussée par Szczęsny pour trouver la faille d’une tête pleine de malice (3-2, 82e). Une fin de match cauchemardesque pour la Vieille Dame qui encaisse un quatrième but, de manière gaguesque : Szczęsny relance sur Gatti qui panique et envoie le ballon dans son but (4-2, 90e+5). Un magnifique CSC qui vient clôturer un match complètement dingue.

Sassuolo (4-3-3) : Cragno – Viña (Ferrari, 90e+1), Ruan Tressoldi (Viti, 46e) , Erlic, Toljan – Matheus Henrique, Boloca, Bajrami – Lauriente (Pedersen, 85e), Pinamonti (Castillejo, 85e), Berardi. Entraîneur : Alessio Dionisi.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Danilo, Bremer, Gatti – Kostić (Iling-Junior, 46e), Rabiot, Locatelli (Milik, 83e), Miretti (Fagioli, 46e), McKennie (Weah, 60e) – Chiesa, Vlahović (Kean, 75e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

