La Juve enfonce la Lazio

Juventus 3-1 Lazio

Buts : Vlahovic (10, 68e), Chiesa (26e) pour la Juventus // Luis Alberto (64e) pour la Lazio

La Vieille Dame en mode rouleau compresseur.

En attendant le choc fratricide entre l’Inter et Milan plus tard ce samedi, la Juve s’est emparée provisoirement de la tête de la Serie A en déboîtant la Lazio (3-1) à l’Allianz Stadium.

Dès l’entame, la Juve domine totalement l’entame de cette rencontre et va faire plier les Laziali rapidement : sur un centre en première intention de Manuel Locatelli, Dusan Vlahovic fusille Ivan Provedel et envoie les Bianconeri devant (1-0, 10e). Passée vingt premières minutes très difficiles, la Lazio commence à enchaîner les corners et Daichi Kamada oblige Wojchiech Szczesny à briller sur une mine sortie par l’international polonais. Un mirage, car la Juve va doubler la mise dans la foulée : dans la surface romaine, Adrien Rabiot trouve Federico Chiesa qui fusille à son tour Provedel (2-0, 26e).

Au retour des vestiaires, la Lazio revient avec d’autres intentions et va revenir dans la partie : pressé par Kamada dos au jeu, le jeune Andrea Cambiaso perd le cuir plein axe et Luis Alberto enroule un bonbon dans la lucarne gauche de Szczesny (2-1, 64e). De quoi faire douter la Juve ? Oh non : sur une longue ouverture du très bon Weston Mckennie, Vlahovic fait le boulot tout seul et place une frappe imparable pour Provedel (3-1, 68e). Un quatrième pion en quatre journées pour l’international serbe qui place la Juve tout là-haut et qui met la Lazio KO. Avec Sassuolo et Lecce à jouer, les hommes de Max Allegri peuvent poursuivre leur belle lancée dans les prochaines semaines.

Juventus (3-5-2): Szczesny – Gatti, Bremer, Danilo – McKennie (Weah, 72e), Miretti (Fagioli, 59e), Locatelli, Rabiot, Kostic (Cambiaso, 59e) – Chiesa (Milik, 83e), Vlahovic. Entraîneur : Massimiliano Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel – Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (Pellegrini, 46e) – Kamada (Guendouzi, 78e), Cataldi (Rovella, 46e), Luis Alberto – Felipe Anderson (Pedro, 73e), Immobile (Castellanos, 69e), Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Pronostic Juventus Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A