Contre Bologne, Thiago Motta et la Juve prennent un point à l’arraché

Juventus 2-2 Bologne

Buts : Koopmeiners (63e) & Mbangula (90e +2) pour la Juventus // D. Ndoye (30e) et Pobega (53e) pour Bologne

Retrouver son ex n’est jamais très plaisant.

Thiago Motta retrouvait pour la première fois Bologne, qu’il avait quittée après une qualif en Ligue des champions. Pour l’occasion, ses joueurs ont sorti leurs maillots jaunes de mauvais goût, et un football assez laborieux. Un match nul (2-2) arraché dans le temps additionnel, et voilà que la Juve n’a pas gagné depuis un mois et le derby face au Torino. Mieux et preuve de sa (trop) grande clémence cette saison, la Vieille Dame concède son 9e nul en 15 matchs de Serie A. Connaissant déjà l’issue, Thiago Motta avait préféré se faire exclure en début de seconde période, en rouspétant contre l’arbitre.

Il avait eu le temps d’apprécier un but de son ancienne formation : la frappe en force de l’ancien Niçois Dan Ndoye, magnifiquement servi par Emil Holm dans l’intervalle (0-1, 30e). Pour observer le piqué de Tommaso Pobega après une déviation de Santiago Castro (0-2, 53e), l’ancien milieu avait déjà pris un peu de hauteur et rejoint les tribunes.

Déjà amputés de Douglas Luiz et de Bremer, les Bianconeri (jaunes, donc) ont en plus perdu sur blessure leur défenseur Andrea Cambiaso. Pour revenir sur Bologne, ils ont pu compter sur Teun Koopmeiners (1-1, 63e) et un enroulé du droit de l’entrant Samuel Mbangula (2-2, 90e +2). Après avoir nettoyé la lucarne de Łukasz Skorupski, le 2004 a salué le Juventus Stadium, reconnaissant. Sixième et huitième de Serie A, Turin et Bologne retrouvent la Ligue des champions cette semaine : Manchester City pour l’une, et Benfica pour l’autre.

C’était un match de milieu de tableau, ni plus ni moins.

Pronostic Juventus Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A