Pronostic Bologne Monza : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d’Italie

Bologne s’en sort contre Monza

Qualifié pour la Ligue des Champions après une saison exceptionnelle l’an passé, Bologne a laissé filer son coach Motta et ne retrouve plus sa superbe. Encore défaits en C1 par Lille la semaine dernière (1-2), ils ne sont que 33èmes sur 36 avec 1 point récolté en 5 journées, pour un seul but marqué. C’est un tout petit peu mieux en Serie A avec une 8ème place, mais bien loin des standards de l’an passé. Les Rossoblu ont en revanche réussi à se relancer après deux défaites de suite, contre Venise (3-0) ce week-end. Malgré les absences d’El Azzouzi, Cambiaghi et Aebischer, l’effectif est assez complet et beaucoup de turnovers sont réalisés à chaque match. Le joueur clé devant reste Orsolini (6 buts en Serie A), suivi de près par le jeune prometteur Castro (4 buts, 2 passes). Mais avec 19 buts inscrits au total en 18 matchs de championnat et C1, c’est loin d’être suffisant, mais un match à domicile contre un relégable reste abordable.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Monza est encore plus en difficulté en championnat, alors que la saison dernière était intéressante. C’est en effet une 19ème place actuellement et 6 matchs de suite sans la moindre victoire (3d, 3n), notamment deux matchs nuls récemment contre des équipes abordables, Torino (1-1) et Come (1-1). Pour ne rien arranger, des garçons comme Sensi, Pessina, Cragno et Gagliardini seront absents pour cause de blessure. Seront bien présents en revanche les deux meilleurs buteurs de la formation Mota et Djuric (4 buts), mais peu de joueurs clés sont à sortir du lot cette saison. Ces deux formations qui s’affrontent sont en perte de vitesse par rapport à la saison dernière, en manque de confiance et de réussite offensive. Difficile de voir une rencontre avec des buts, mais qui pourrait tourner de justesse en faveur de Bologne qui reste mieux armée.

► Le pari « victoire Bologne d’un but d’écart exactement » est coté à 3,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 300€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « 0-0 à la mi-temps » est coté à 2,35 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 235€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Bologne Monza

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Bologne Monza sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bologne Monza avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonuschez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bologne Monza encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Bologne remporte son premier succès de la saison à Monza