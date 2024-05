La Juve arrache un incroyable match nul à Bologne

Bologne 3-3 Juventus

Buts : Calafiori (3e et 53e) et Castro (11e) pour les Rossoblù i Veltri // Chiesa (76e), Milik (83e) et Yildiz (84e) pour les Bianconeri

Pourquoi s’emmerder à faire un match complet quand on peut marquer trois fois en huit minutes ?

Largement devant, Bologne s’est sabordé pour finalement concéder le match nul face à la Juventus (3-3). Les deux équipes devront se départager lors de l’ultime journée pour la dernière marche du podium.

La Vieille Dame aura eu toutes les peines du monde à entrer dans son match. Wojciech Szczęsny a à peine le temps de s’interposer devant Remo Freuler (2e), que Riccardo Calafiori ouvre déjà le score sur le corner suivant, son tout premier but dans le championnat transalpin (1-0, 3e). Bousculée, la Juve ne tarde pas à couler : sur un centre venu de la gauche, Kacper Urbanski et Santiago Castro s’y mettent à deux pour dévier le cuir au fond (2-0, 11e). Heureusement pour le suspense, Jens Odgaard est ensuite hors jeu au moment de tripler la mise (13e).

Malgré un timide réveil en fin de premier acte et une parade de Lukasz Skorupski devant Adrien au retour des vestiaires (47e), les récents vainqueurs de la Coupe d’Italie cèdent une nouvelle fois quand Calafiori s’offre un doublé d’un joli piqué plein de confiance après une nouvelle récupération haute des Rossoblù i Veltri (3-0, 53e). Le début de la fin pour les locaux. Federico Chiesa profite d’un premier cadeau adverse pour relancer un peu le suspense (3-1, 76e). Avant les deux buts coup sur coup d’Arkadiusz Milik d’un magnifique coup franc direct en pleine lucarne (3-2, 83e) puis Kenan Yildiz sur une offrande de Sam Beukema (3-3, 84e). L’équipe désormais dirigée par Paolo Montero arrache un point inespéré.

Sixième match nul consécutif en championnat pour la Juventus. Heureusement, c’est bientôt fini.