Un triplé de Milik qualifie la Juve en demi-finales de Coppa

Juventus 4-0 Frosinone Calcio

Buts : Milik (11eSP, 38e, 48e) et Yildiz (61e) pour les Bianconeri

Arkadiusz Hat-Trick.

Sans forcer dans un match maîtrisé de la tête et des épaules, la Juve s’est aisément imposée à la maison face à Frosinone (4-0). Un succès clinquant des Bianconeri – marqué notamment par le triplé de Milik – qui rallient donc le dernier carré de la Coppa Italia où ils retrouveront la Lazio.

Face au bourreau du Napoli au tour précédent, la Vecchia Signora entame ce quart de finale de la meilleure des manières en obtenant un penalty, à la suite d’une faute de Lirola sur Miretti. Milik prend ses responsabilités et lance les hostilités d’un contre-pied (1-0, 11e). Comme à leur habitude après avoir ouvert le score, les Bianconeri passent en corto-muso et laissent le cuir aux Leoni, qui ont toutes les peines du monde à se montrer dangereux. La Juve en profite pour procéder en contre-attaque. Et sur un super travail de McKennie, Milik est seul au second poteau et réalise un enchaînement contrôle poitrine-frappe : Cerofolini est battu (2-0, 38e).

Les hommes d’Allegri se font même offrir des cadeaux. Auteur d’une superbe parade devant McKennie quelques minutes auparavant, Cerofolini est coupable d’une mauvaise relance en direction de Mazzitelli qui perd le cuir sous la pression de Locatelli, le milieu juventino sert Milik qui n’a plus qu’à conclure (3-0, 48e). Tripletta pour le Polonais. Puis c’est au tour de Yildiz d’inscrire son nom sur le tableau d’affichage. Le crack turc conclut un centre de McKennie d’une magnifique reprise de volée (4-0, 61e). Le score ne bougera plus.

Une victoire 4-0 pour le 400e match d’Allegri sur le banc turinois. Superstition ?

Juventus (3-5-2) : Perin – Danilo, Bremer, Gatti – Kostić, Miretti (Iling-Junior, 62e), Locatelli (Caviglia, 62e), McKennie, Weah (Cambiaso, 71e) – Yildiz (Nonge, 78e), Milik (Vlahović, 62e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Frosinone Calcio (3-4-2-1) : Cerofolini – Romagnoli, Okoli, Lusuardi – Brescianini (Barrenechea, 59e), Harroui (Gelli, 59e), Mazzitelli, Pol Lirola (Bonifazi, 79e) – Kaio Jorge (Cheddira, 79e), Garritano – Ibrahimović (Soulé, 46e). Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

