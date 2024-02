Sur le gong, la Juve prend le meilleur sur Frosinone

Juventus 3-2 Frosinone

Buts : Vlahovic (3e et 32e) et Rugani (90e+5) pour la Juventus // Cheddira (14e) et Brescianini (27e) pour Frosinone

Le train Dusan est passé deux fois.

Sans victoire en championnat sur ses quatre dernières sorties, la Juve comptait bien sur la réception dominicale de Frosinone (qui a pris onze pions sur ses trois derniers matchs) pour retrouver un peu de confiance et prendre de l’avance sur l’AC Milan. L’essentiel a été réalisé, puisque les Turinois ont réussi à gratter un succès inespéré où (presque) tout s’est déroulé en première période. Dusan Vlahovic a mis les siens sur les bons rails dès le départ, en coupant parfaitement un centre de Weston McKennie (3e). Un avantage de courte durée, puisque Walid Cheddira a vite ramené les visiteurs à hauteur d’une superbe tête (14e).

Frosinone a même fait mieux que ça, en passant devant grâce à un missile de Marco Brescianini au bout d’une contre-attaque (27e). La Juve a donc dû refaire marcher la connexion McKennie-Vlahovic pour égaliser, avec l’Américain dans le rôle du passeur et Vlahovic buteur d’une jolie frappe du gauche (32e). La Vieille Dame a ensuite dominé jusqu’au bout, croyant devoir se contenter d’un triste point… Avant la libération : sur la dernière action, Daniele Rugani a surgi au deuxième poteau et croisé une frappe dans un angle ultra fermé pour fait chavirer le Juventus Stadium (90e+5).

Massimiliano Allegri passe la barre des 1000 points glanés en Serie A (il est le premier à y arriver), et la Juve reprend provisoirement cinq points d’avance sur Milan.