Walid Cheddira et Frosinone plombent les ambitions européennes de Naples

Naples 2-2 Frosinone

Buts : Politano (16e) et Osimhen (63e) pour Naples // Cheddira (50e et 73e) pour Frosinone

Expulsion : Rui (90e+8) côté Naples

La fin de saison sera longue en Campanie.

Les Napolitains avaient une occasion en or de repasser à la sixième place, synonyme de qualification en Coupe d’Europe, ce dimanche. C’est raté, puisque les gars de Francesco Calzona n’ont pu faire mieux qu’un match nul à domicile face à Frosinone (2-2), après avoir pourtant été devant à deux reprises. Tout était parti de la meilleure des façons pour les locaux, mis devant au score grâce à une superbe frappe enroulée du gauche signée Matteo Politano (16e). Malgré un penalty botté et raté par la pépite argentine Matías Soulé (30e), les Canaris n’ont pas lâché l’affaire.

En seconde période, ils sont revenus à hauteur une première fois par l’intermédiaire de Walid Cheddira, qui a profité d’une grossière erreur au pied d’Alex Meret (50e). Victor Osimhen a remis les siens sur les bons rails, en déviant juste assez une demi-volée de Khvicha Kvaratskhelia (63e), mais Cheddira, inspiré, s’est offert un doublé d’une tête rageuse dix minutes plus tard (73e). Naples n’a jamais relevé la tête ensuite, s’est énormément agacé, à l’image de Mario Rui, exclu dans le temps additionnel pour une faute bête, conjuguée à son énervement (90e+8). Frosinone, qui n’a pas gagné de la saison en championnat loin de ses bases, a peut-être réalisé son meilleur match à l’extérieur de l’année, et glane un point précieux dans la course au maintien, lui permettant de sortir de la zone rouge.

Naples reste huitième, ce qui fait les affaires de la Roma, qui jouera plus tard ce dimanche, et de l’Atalanta, au programme ce lundi.

