L'Inter en colle cinq sur la pelouse de Frosinone

Frosinone 0-5 Inter Milan

Buts : Frattesi (19e), Arnautović (60e), Buchanan (77e), Martínez (80e) et Thuram (84e) pour les Nerazzurri

Quelqu’un sait comment on augmente le mode de difficulté de la Serie A pour l’Inter ?

Ce vendredi, l’Inter Milan n’a même pas eu à forcer pour s’imposer sur un score fleuve sur la pelouse de Frosinone (0-5). Il faut dire que les Nerazzurri ont rapidement été mis dans les bonnes conditions : sur un échange de passes rapide des Interistes, le centre dévié de Marcus Thuram trouve Davide Frattesi, isolé pour remettre le ballon du genou au fond des filets (0-1, 19e). Les Milanais tentent de jolis gestes, jouent détendus, peut-être même un peu trop. Yann Sommer doit sortir plusieurs arrêts peu évidents, tandis qu’une grosse bastos de Walid Cheddira vient s’écraser sur sa barre transversale.

Après la pause, les Canarini continuent de buter sur le gardien suisse, tandis que Yann Bisseck trouve à son tour la barre sur corner. La pièce finit par tomber du côté de l’Inter : à la suite d’une mauvaise relance, les Milanais combinent vite et bien, et Marko Arnautović n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (0-2, 60e). Frosinone va alors finir le match en roue libre, et les hommes de Simone Inzaghi vont en profiter pour y aller chacun de leur petit but. Tajon Buchanan débloque son compteur avec les champions d’Italie d’un joli solo (0-3, 77e), Lautaro Martínez inscrit son 24e but de la saison en championnat d’une frappe sèche (0-4, 80e), tandis que Marcus Thuram termine Cerofolini d’un lob subtil sur une transition (0-5, 84e). Une victoire qui permet à l’Inter d’atteindre la barre des 92 points à deux journées de la fin de saison, tandis que Frosinone ne pointe qu’à deux petites unités de la zone rouge.

Vivement la saison prochaine pour que les Nerazzurri goûtent à nouveau à du challenge.

Frosinone (3-4-3) : Cerofolini – Lirola (Harroui, 71e), Okoli (Monterisi, 82e), Bonifazi – Zortea, Mazzitelli (Gelli, 38e), Brescianini, Valeri – Soulé, Cheddira (Ibrahimović, 82e), Reinier (Jorge, 71e). Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

Inter Milan (3-5-2) : Sommer – Bisseck, de Vrij, Augusto – Damian (Cuadrado, 46e), Frattesi (Klaassen, 64e), Asllani, Barella (Sensi, 75e), Dimarco (Buchanan, 75e) – Thuram, Arnautović (Martínez, 64e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

