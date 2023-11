L'Inter fait le job face à Frosinone

Inter 2-0 Frosinone

Buts : Dimarco (43e), Çalhanoğlu (48e, S.P.) pour l’Inter

Ayant à cœur de reprendre son trône après le succès de la Juve survenu la veille, l’Inter n’a fait qu’une bouchée de Frosinone. Les hommes de Simone Inzaghi s’imposent 2-0 et enchaînent avec une quatrième victoire consécutive en Serie A. Une soirée forcément marquée par un homme, Federico Dimarco, auteur d’un but complètement dingo.

Les Nerazzurri se montrent d’emblée dominateurs et dangereux, à l’image de cette contre-attaque éclair emmenée par Dimarco. Le latéral gauche milanais sert Barella, qui perd l’équilibre, mais parvient à trouver Lautaro Martínez. Le meilleur buteur milanais arme en première intention, mais sa tentative est stoppée par Turati, tifoso interiste à ses heures perdues (19e). Dominatrice donc, mais dans l’incapacité de concrétiser, l’Inter s’en remet à Dimarco. Et de quelle manière ! Le latéral italien, à 56 mètres du but adverse, fait confiance à son instinct et déclenche un missile qui lobe le portier adverse et vient se loger sous la barre transversale (1-0, 43e). On vous laisse trouver l’adjectif adéquat pour qualifier ce rete.

<iframe loading="lazy" title="Dimarco marque LE BUT DE L'ANNÉE : un LOB LUNAIRE aux 50 mètres !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/HeiNZL5mep8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

À peine le temps de se remettre de ce bijou que Thuram réalise un festival dans la défense adverse et alors qu’il arme sa frappe, il se fait faucher par Monterisi. Penalty indiscutable pour l’Inter que transforme d’un contre-pied Çalhanoğlu (2-0, 48e). La tête sous l’eau, Frosinone tente de réagir par l’intermédiaire de Cheddira qui, sur son premier ballon touché, trouve le poteau (57e). Malgré de bonnes intentions, les Canarini ne parviennent pas à trouver la faille face à une Inter au rythme de croisière après le second but inscrit, mais qui assure une victoire capitale.

En pleine confiance, la bande de Barella attend avec impatience le choc face à la Juve, prévu juste après la trêve internationale. Sortez vos agendas : Juventus-Inter, dimanche 26 novembre 2023, 20h45.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni, Acerbi, Darmian – Dimarco (Carlos Augusto, 81e), Mkhitaryan (Frattesi, 69e), Çalhanoğlu (Sensi, 81e), Barella, Dumfries (de Vrij, 61e) – Martínez, Thuram (Arnautović, 69e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Frosinone (3-4-2-1) : Turati – Marchizza, Monterisi, Okoli – Oyono, Mazzitelli (Brescianini, 34e), Barrenechea (Caso, 82e), Pol Lirola (Ibrahimović, 55e) – Reinier (Kaio Jorge, 82e), Soulé – Cuni (Cheddira, 55e). Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

