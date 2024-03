L'Atlético triomphe de l'Inter au terme d'une bataille épique

Atlético de Madrid 2-1 (3-2 TAB) Inter

Buts : Griezmann (35e) et Depay (87e) pour les Colchoneros // Dimarco (33e) pour les Nerazzurri

Si les huitièmes de finale de cette Ligue des champions 2023-2024 n’ont guère offert le spectacle attendu, l’irréductible confrontation entre l’Atlético de Madrid et l’Inter s’est présentée pour sauver la mise et redonner vie à la plus belle des compétitions de clubs. Les immortels Colchoneros de Diego Simeone ont fini par venir à bout des Lombards, pourtant grands favoris et sortis à l’issue de la séance de tirs au but. Moins crispés et plus enthousiastes qu’à l’aller (1-1), les 22 acteurs auront proposé une jolie partie aux spectateurs madrilènes. Et les Intéristes ont été les premiers à s’illustrer. Lautaro Martínez a su calmer le jeu pour Henrikh Mkhitaryan au milieu de terrain, dont l’ouverture en profondeur vers Alessandro Bastoni a ensuite permis de trouver Nicolò Barella sur le côté gauche, et à Federico Dimarco, placé en retrait, de conclure au point de penalty (1-0, 33e). Une action qui aura comptabilisé douze passes.

Le modèle de construction n’a cependant pas duré pour les Nerazzurri. Dans la foulée, le dégagement manqué de Benjamin Pavard, consécutif à une passe de Koke, a effectivement remis Antoine Griezmann en jeu, venu placer son ballon à l’opposé de Yann Sommer d’une volée en pivot (1-1, 35e). Le Français est désormais comeilleur buteur de C1 avec six réalisations (avec Erling Haaland, Kylian Mbappé, et Harry Kane). Peu avant la pause, Griezmann a même pensé donner l’avantage aux siens, mais sa frappe, après avoir feinté Stefan de Vrij, a été contrée in extremis par le retour de Pavard (43e).

Memphis time

L’ascendant psychologique pris, les Colchoneros ont largement dominé la seconde période. Au duel avec Sommer, l’hyperactif Antoine Griezmann et sa reprise puissante au sol se sont heurtés aux mains fermes de Sommer (52e), avant qu’Álvaro Morata ne joue mal le coup en oubliant son coéquipier dans le dos et en envoyant son tir dans les nuages (60e). En face, les hommes de Simone Inzaghi ne sont parvenus à répondre qu’une seule fois, par le biais de Marcus Thuram, parti seul défier Jan Oblak, mais mis en échec par sa frappe trop puissante, également au-dessus de la barre transversale (76e). Le moment choisi par Memphis Depay – entré en jeu – pour briller. En étant repris de justesse par Matteo Darmian d’abord (80e), en trouvant le poteau à l’entrée de la surface ensuite (86e), et en délivrant ses supporters, enfin. Servi par Koke, le Néerlandais s’est en effet emmené le ballon du gauche, pour mieux le croiser du droit (2-1, 87e). En prolongation, la tension n’a pas faibli, mais il a fallu attendre la séance des tirs au but pour avoir un vainqueur. Alexis Sánchez, Davy Klaassen et Lautaro Martínez ont ainsi manqué leurs tentatives pour l’Inter, et donc qualifié l’Atlético. La fin, dramatique pour les Italiens et extatique pour les Espagnols, d’une bataille éprouvante et passionnante.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Molina (Barrios, 79e), Savić, Witsel – Hermoso, Lino (Riquelme, 71e), Koke, De Paul (Correa, 71e), Llorente (Azpilicueta, 99e) – Morata (Depay, 79e), Griezmann (Saúl Ñíguez, 105e). Entraîneur : Diego Simeone.

Inter (3-5-2) : Sommer – Pavard, De Vrij, Bastoni (Acerbi, 73e) – Çalhanoğlu, Barella (Frattesi, 84e), Mkhitaryan (Klaassen, 111e), Dumfries (Darmian, 73e), Dimarco (Bisseck, 84e) – Lautaro Martínez, Marcus Thuram (Sánchez, 102e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Revivez la qualification de l'Atlético face à l'Inter