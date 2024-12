Le prince saoudien Abdullah freine la vente de Sheffield United

Le retour des toupies BeyBlades,

Relégué en Championship à l’issue d’une saison 2023-2024 catastrophique (20e de Premier League), Sheffield United avait tout pour tourner la page. Le prince saoudien, fatigué par les déboires sportifs et financiers du club, avait accepté une offre de 105 millions de livres (127 millions d’euros) émanant d’un duo d’investisseurs américains : Steven Rosen et Helmy Eltoukhy. Une vente validée par la Ligue de football anglaise début décembre. Mais depuis, Sheffield United a retrouvé son mordant.

Le prince Abdullah espère encore une montée en Premier League

Sous la houlette de Chris Wilder, les Blades enchaînent les perfs. Deuxième de Championship, à un souffle de Leeds et avec un match en retard, le club rêve déjà de Premier League. Et son proprio aussi. Selon The Guardian, le prince Abdullah a suspendu la vente tant que la promotion reste à portée. Pourquoi se presser ? Une remontée dans l’élite anglaise pourrait faire flamber la valeur du club. Entre droits TV astronomiques et sponsors avides de visibilité, le jackpot est assuré. Le Guardian estime à 140 millions de livres minimum les revenus supplémentaires générés par une saison en Premier League.

