Chelsea concède le nul à Sheffield, lanterne rouge de Premier League

Sheffield United 2-2 Chelsea

Buts : Bogle (32e) et McBurnie (90e+4) pour Sheffield United // Silva (11e) et Madueke (66e) pour Chelsea

Décidément, rien n’est facile pour Chelsea cette saison.

En déplacement sur la pelouse de Sheffied United à l’occasion de la 32e journée de Premier League, les Blues n’ont pas réussi à repartir avec les trois points alors qu’ils ont mené jusqu’à la 94e minute. Ce nul leur permet tout de même de figurer en première partie de tableau (neuvièmes avec un match en moins et à cinq unités de Manchester United, sixième), tandis que la lanterne rouge reste de son côté tout en bas du classement avec neuf longueurs de retard sur les dix-septième et dix-huitième places (respectivement occupées par Luton Town et Burnley). Autant dire que le maintien semble très, très lointain pour les Blades.

Pourtant, les visiteurs ont encore déçu et n’ont pas su se montrer assez dominateurs pour venir à bout des locaux malgré l’ouverture du score de Thiago Silva sur corner avant même le quart d’heure de jeu. Le (supposé) favori de la rencontre a en effet laissé l’adversaire se procurer deux vraies occasions par Ben Brereton et Gustavo Hamer puis l’a regardé égaliser, Jayden Bogle trompant un Dorde Petrovic pas exempt de tout reproche. En seconde période, Noni Madueke a remis les siens devant après des situations chaudes pour Gustavo Hamer et Oliver McBurnie, mais ce dernier a évité la défaite de son équipe en tout fin de partie.

Et dire que les Londoniens avaient (enfin) donné du plaisir à leurs supporters…