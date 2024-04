Liverpool se fait peur, mais l’emporte contre Sheffield United

Liverpool 3-1 Sheffield United

Buts : Núñez (17e), Mac Allister (76e) et Gakpo (90e) pour Liverpool // Bradley CSC (58e) pour Sheffield

Petit ouf de soulagement dans le Merseyside.

Liverpool a eu chaud, mais Liverpool a encore gagné. Pour la réception de Sheffield United, la lanterne rouge du championnat, Anfield a mis du temps avant d’exulter, mais peut continuer de croire plus que jamais au titre (3-1). Tout a bien commencé pour les Reds, qui ont même eu une aide bienvenue pour les mettre devant : sur un dégagement, Ivo Grbić se fait contrer par Darwin Núñez, et voit le cuir filer dans son but malgré un sprint pour éviter le pire (17e). En total contrôle, les gars de Jürgen Klopp n’arrivent néanmoins pas à creuser l’écart, et Grbić se rattrape notamment sur une claquette sur une frappe de Dominik Szoboszlai (43e).

Les Blades, qui ont déjà un pied en Championship, se rebellent au retour des vestiaires. Gustavo Hamer s’illustre une première fois sur coup franc, capté par Caoimhín Kelleher, puis trouve ensuite la faille sur une tête au second poteau, déviée dans son propre but par le malheureux Conor Bradley (58e). La peur gagne les tribunes d’Anfield, mais pas les Reds, qui se remettent à pousser et reprennent le contrôle des opérations grâce à un missile d’Alexis Mac Allister (76e). L’Argentin aurait même pu s’offrir un autre bijou sur un coup franc enroulé, mais il a trouvé la transversale adverse (85e). En fin de match, les locaux plient définitivement le match grâce à une tête bien placée de Cody Gakpo sur un centre d’Andrew Robertson (90e).

Plus de peur que de mal, et les Reds reprennent la tête de la Premier League.

