Klopp totalement fan de Mac Allister et de son but contre Sheffield

Reçu 10/10.

Un match référence, un but somptueux, et pour finir les remerciements de Jürgen Klopp. Le métronome de Liverpool, Alexis Mac Allister a été étincelant ce jeudi soir sur la pelouse d’Anfield face à Sheffield United (3-1). Sa performance n’a pas manqué d’impressionner son coach qui l’a encensé en conférence de presse. « C’est un joueur super important pour nous, a lancé Klopp. C’est un garçon et un joueur merveilleux, on a vraiment de la chance de l’avoir à Liverpool. » Le technicien allemand a aussi ajouté que son but, une praline imparable à l’entrée de la surface, était « l’un de (ses) buts préférés ».

Le but fabuleux d'Alexis Mac Allister qui relance Liverpool face à Sheffield United 😱 #LIVSHU | #PremierLeague pic.twitter.com/vfN6Iwhndm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 4, 2024

Interrogé sur le rôle du champion du monde argentin chez les Reds, Klopp a ajouté qu’il préférait le voir en 8, même s’il a souvent été amené à évoluer un cran plus bas cette saison. Ce qui ne l’empêche pas d’être impliqué dans dix buts lors de ses dix dernières apparitions avec Liverpool (5 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues), faisant oublier l’absence de Thiago Alcantara.

À lui de remettre ça contre Manchester United ce week-end.

