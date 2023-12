Les croisés pour Joël Matip

Liverpool veut juste copier Milan, en fait.

Jürgen Klopp l’a confirmé après la victoire des Reds contre Sheffield United mercredi soir (0-2) : Joël Matip est touché au ligament croisé antérieur du genou. « Malheureusement, c’est ce à quoi je m’attendais dès que je l’ai vu se blesser, a réagi l’entraîneur allemand. C’est tellement malheureux. » Dimanche dernier face à Fulham, le défenseur camerounais était sorti sous les applaudissements d’Anfield après un contact presque anodin avec Willian. Il sera absent pour un petit bout de temps.

Jürgen Klopp offered an update on the fitness of Alexis Mac Allister and Joel Matip following our 2-0 victory at Sheffield United on Wednesday night.

