Pronostic Liverpool Sheffield United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Salah porte Liverpool face à Sheffield

Liverpool s’apprête à vivre une fin de saison intéressante puisque le club est encore engagé sur 2 tableaux : la Premier League et l’Europa League. Déjà vainqueur de la Carabao Cup, les Reds affronteront l’Atalanta Bergame pour une place en demi-finale. En championnat, la bande à Jurgen Klopp avait repris les commandes de la PL à la suite de leur victoire sur Brighton le week-end dernier. Mal rentrés dans leur match, les partenaires de Van Dijk ont encaissé un but dès la 1re minute. Ensuite, Liverpool a progressivement haussé le ton pour égaliser par Luis Diaz, avant de faire la différence en seconde période sur une action collective de toute beauté conclue par Salah. L’Egyptien est bien de retour et s’est signalé en inscrivant son 16e but. L’autre homme en forme de Liverpool est Alexis Mac Allister. Le champion du monde argentin est tout simplement impressionnant dans l’entrejeu depuis plusieurs semaines. Avant un choc contre Man U le week-end prochain, Liverpool doit se défaire de la lanterne rouge, Sheffield.

En face, Sheffield United est encore dans le coup pour le maintien puisqu’il n’accuse « que » 10 points de retard sur Nottingham, premier non relégable. Les Blades semblent toutefois amenés à descendre en Championship. Les hommes de Chris Wilder restent sur deux matchs nuls face à Bournemouth (2-2) et Fulham (3-3). Face à des adversaires à sa portée, Sheffield n’a pas su accrocher des victoires qui auraient pu relancer le club. Contre les Cottagers le week-end dernier, les Blades ont craqué en fin de match en encaissant 2 buts dans les dernières minutes. Arrivé lors du mercato hivernal, le Chilien Brereton Diaz s’est refait une santé à Sheffield, avec 4 buts en 5 rencontres de PL. Dans un Anfield en fusion, Liverpool devrait s’imposer face à Sheffield et prendre 3 points importants dans la course au titre. A noter que Liverpool a marqué à 8 reprises de la tête cette saison en PL.

Les croisés pour Joël Matip