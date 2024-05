Une nouvelle légende de Liverpool fait ses bagages

Arrivé avec Klopp, reparti avec Klopp.

Le défenseur camerounais Joël Matip a annoncé ce vendredi qu’il quitterait le nord-ouest de l’Angleterre, après huit saisons sous le maillot de Liverpool. En fin de contrat au mois de juin prochain, le joueur a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas l’aventure avec les Reds. Débarqué de Schalke 04 à l’été 2016, Matip est l’une des premières recrues de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool. Dans un communiqué partagé par le club, le technicien allemand a salué le parcours de son défenseur : « Depuis que je suis impliqué dans le football, je ne suis pas sûr d’avoir rencontré beaucoup de joueurs qui sont plus aimés que lui. Je ne pense pas qu’il ait fait beaucoup de gros titres dans les médias au fil des années, mais il est une figure très appréciée au sein de notre groupe. »

Joel Matip will bid farewell to the Reds this summer after an eight-season spell during which he helped the club to some of its most memorable modern moments.

Thank you for everything, Joel ❤️

