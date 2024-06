L’ancien capitaine de Liverpool Alan Hansen est gravement malade

Ça sera donc une journée sans bonne nouvelle, c’est ça ?

Défenseur emblématique de Liverpool, reconverti en commentateur pour la BBC, Alan Hansen est aujourd’hui rattrapé par sa santé. Ce dimanche, le club du nord-ouest de l’Angleterre a publié un message de soutien à son ancien joueur, « gravement malade », d’après le communiqué. « Les pensées et le soutien de tout le monde au Liverpool FC vont à notre légendaire ancien capitaine Alan Hansen, qui est actuellement gravement malade à l’hôpital. » La maladie en question n’a pas été précisée par le club, ni par la famille de l’ex-joueur.

L’Écossais avait rejoint Liverpool en 1977 et connu les grandes heures des Reds des années 1970 et 1980, remportant trois C1, huit championnats, deux Coupes d’Angleterre et quatre Coupes de la Ligue en près de 620 matchs. Il a également participé au Mondial 1982 avec la Tartan Army. Depuis sa retraite sportive en 1991, Hansen avait rejoint les équipes de l’émission Match of the Day, devenant un commentateur iconique des téléspectateurs de la BBC.

