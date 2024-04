Deux points de pénalité pour Sheffield United

C’est ce qu’on appelle frapper un homme à terre.

L’English Football League a décidé d’enfoncer encore un peu plus Sheffield United. L’instance aux manettes des 2e, 3e et 4e divisions anglaises a annoncé que le club serait sanctionné d’une pénalité de deux points au début de la saison 2024-2025. D’après la commission de discipline de l’EFL, les Blades se seraient rendus coupables de « défauts de paiement envers d’autres clubs » au cours de la saison 2022-2023. Ce retrait de points s’accompagne d’une amende de 310 455 livres (363 000 euros), que le club a d’ores et déjà accepté de payer.

Pour ne rien arranger, la peine pourrait même aller jusqu’à quatre points en cas de récidive. Dans son communiqué, la direction du club du South Yorkshire n’a pas contesté la décision, expliquant craindre une sanction plus sévère : « Le club a estimé qu’il était préférable de parvenir à un accord qui minimisait les risques d’une déduction de points plus élevée. » Cette décision de l’EFL anticipe la relégation de Sheffield en Championship à l’issue de la saison. Selon Opta, avec seize points en 31 journées de Premier League, les Blades ont 99,6 % de chances de descendre.

Drôle de cadeau de bienvenue pour leur retour en Championship.

