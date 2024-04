Grâce à un Cole Palmer héroïque, Chelsea renverse Manchester United dans un match fou

Chelsea 4-3 Manchester United

Buts : Gallagher (4e) et Palmer (19e SP, 90e+10 SP, et 90e+10) pour les Blues // Garnacho (34e et 67e) et Fernandes (39e) pour les Red Devils

Voilà de quoi faire ressortir Chelsea de l’anonymat.

Rien n’a été simple pour Chelsea ce jeudi soir, mais au bout, il y a la plus belle victoire de sa saison. Face à Manchester United, les hommes de Mauricio Pochettino se sont d’abord écroulé après avoir mené de deux longueurs, avant de réussir à retourner miraculeusement les débats dans les ultimes secondes. Les Blues ont rapidement pris les devants, par l’intermédiaire de Conor Gallagher, au cœur d’une polémique assez stupide cette semaine, buteur d’une frappe du droit à l’entrée de la surface (4e). Bien dans son match jusque-là, Chelsea double la mise sur un penalty transformé par Cole Palmer, obtenu quelques instants par Marc Cucurella, malin dans son duel avec Antony (19e).

Le plus dur est-il fait ? Absolument pas. Car si Chelsea est illisible, Manchester United sait aussi l’être cette saison. Sur une mauvaise passe en retrait, Moisés Caicedo offre à Alejandro Garnacho un duel avec Đorđe Petrović, que l’Argentin ne rate pas (34e). En l’espace de cinq minutes, la bande d’Erik Ten Hag revient à hauteur, grâce à une tête croisée de Bruno Fernandes sur un centre millimétrée de Diego Dalot, connexion portugaise oblige (39e). De quoi relancer pleinement le suspense et faire monter la tension entre les deux entraîneurs. Mais l’homme du soir semble s’appeler à ce moment-là Garnacho, et l’ailier mancunien fait basculer la rencontre du côté des siens sur une tête claquée après rebond, servi idéalement par Antony (67e). Suffisant, cette fois ? Toujours pas. Car au bout du temps additionnel, Noni Madueke obtient un penalty, que ne gâche pas Cole Palmer (90e+10). Celui-ci décide d’aller voler le MVP du match à Garnacho, et offre quelques secondes plus tard un succès inespéré à son équipe au bout du bout du temps additionnel, d’une frappe déviée après un corner (90e+11).

Stamford Bridge vibre enfin, mais c’est malheureusement bien trop tard pour relancer de quelconques idées d’Europe, les Blues passant seulement dixièmes grâce à ce succès.

