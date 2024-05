Manchester United et Chelsea dans la course pour débaucher le coach d'un promu

Premier arrivé, premier servi.

Qui sera sur le banc de Manchester United et de Chelsea la saison prochaine ? Si la place est laissée vacante côté Blues depuis le départ de Mauricio Pochettino, Erik ten Hag est toujours l’entraîneur des Red Devils. Pourtant, Skysports révèle ce vendredi que les deux clubs seraient en course pour s’attacher les services de Kieran McKenna, actuel entraîneur d’Ipswich Town. Selon le média anglais, ce dernier aurait déjà rencontré les représentants du club mancunien.

Cette saison, le technicien britannique a été un pilier du retour d’Ipswich en Premier League : les Tractor Boys ont terminé 2e de Championship avec un budget bien inférieur à celui des autres candidats à la montée. En cas d’échec de la piste McKenna, les Blues penseraient également à Enzo Maresca (Leicester) et à Thomas Frank (Brentford). Du côté de Manchester, The Times a révélé une shortlist de potentiels remplaçants à Ten Hag. On y trouve notamment Thomas Tuchel, qui a annoncé son départ du Bayern Munich, mais aussi un certain Mauricio Pochettino. Le destin de l’entraîneur néerlandais des Red Devils pourrait être scellé ce samedi en cas de défaite face au rival citizen en finale de la FA Cup.

Et si Chelsea et Manchester United échangeaient leurs coachs ?