Les notes de la Belgique

Loïs Openda

Sur les coups de 23h30 un peu partout dans l’Hexagone, si vous regardez le ciel et plus précisément entre la Grande Ours et la Petite Ours, vous verrez passer une étoile filante avec le maillot 20 de la Belgique. Remplacé par Orel Mangala (63e), sur le podium des plus grands mystères du XXIe siècle derrière Fauve et Xavier Dupont de Ligonnès.