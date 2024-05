Mauricio Pochettino et Chelsea, c'est (déjà) fini

Le bouchon était déjà trop loin, Mauricio.

Chelsea et Mauricio Pochettino se sont mis d’accord ce mardi pour mettre fin à leur collaboration, un an seulement après l’arrivée de l’entraîneur argentin. Malgré les exploits de Cole Palmer et un excellent mois de mai pour conclure la saison, les Blues ont vécu un exercice 2023-2024 chaotique. Malgré un mercato XXL, Chelsea a terminé sixième de Premier League et connaîtra donc une deuxième saison consécutive sans Ligue des champions. Pochettino n’a pas réussi à relever son bilan avec un titre, puisque son équipe a été battue en finale de la League Cup par Liverpool, et en demies de la FA Cup par Manchester City. Le Telegraph cite Sebastian Hoeness, Michel (celui de Girona, pas de panique), Kieran McKenna et Enzo Maresca parmi ses successeurs potentiels.

Et Eric Roy, alors ?