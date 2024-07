Toni Kroos s’est excusé auprès de Pedri

La classe jusqu’au bout.

Vendredi, l’Espagne a éjecté, au bout du suspense, l’Allemagne de son Euro. Mais en début de partie, c’est Toni Kroos qui a stoppé net la compétition de Pedri, sur un mauvais coup, blessant l’Espagnol au genou. Bien amoché, le Barcelonais devrait même manquer la reprise de la Liga, dans plusieurs semaines. Ce samedi, le milieu de terrain allemand s’est excusé sur son compte Instagram : « Ce n’était évidemment pas mon intention de te blesser. Je te souhaite un prompt rétablissement et bonne chance. Tu es un grand joueur. » Message reçu par l’Espagnol, qui lui a répondu toujours via Instagram. « Merci Toni pour ton message. C’est le football, et ce sont des choses qui arrivent. Ta carrière et ton palmarès resteront à jamais. » Dans le même temps, Pedri a annoncé qu’il resterait sur place encourager ses petits copains face à la France mardi soir.

C’est déjà une épine en moins dans la tête de Didier Deschamps.

