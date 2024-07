Toni Kroos : « Ce n’est peut-être plus l’Allemagne qu’elle était il y a dix ans »

Attention à la fake news !

Ce dimanche, de nombreuses citations de Toni Kroos ont fleuri sur les réseaux sociaux, faisant allusion à des mots que le tout jeune retraité aurait tenus dans le podcast Lanz und Precht à propos d’une immigration « incontrôlée » en Allemagne. Après vérification, les paroles de l’ancien Madrilène ont été déformées et reprises par certains comptes d’extrême droite. Dans un premier temps, Kroos a été interrogé sur le lieu où il résidera, maintenant qu’il est à la retraite. « Je trouve toujours que l’Allemagne est un pays formidable, mais ce n’est peut-être plus l’Allemagne qu’elle était il y a dix ans. C’est un sentiment de… comment l’exprimer au mieux sans se voir coller une étiquette ? Si je compare avec l’Espagne… J’ai une fille de sept ans. Si elle était plus âgée et que quelqu’un me demandait si, actuellement, je laisserais ma fille de 14 ans être dehors le soir à 23 heures en Espagne ou dans une grande ville allemande, je pencherais plutôt pour l’Espagne », a-t-il d’abord dit.

Mais Kroos n’a pas voulu stigmatiser, et il s’est dit « heureux que l’Allemagne puisse accueillir les gens à bras ouverts ». « On a sous-estimé le fait que tout le monde ne peut pas être bon pour nous, et que si l’on n’est pas capable de distinguer ceux qui sont bons pour nous de ceux qui ne le sont pas, cela finit par causer des problèmes, qui conduisent les Allemands à être de plus en plus divisés. Même si l’idée que ces gens, dont nous avons évidemment besoin, puissent venir, est sensationnelle », a-t-il ensuite déclaré.

Il y avait quelques nuances à apporter.

