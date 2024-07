« La Turquie sera probablement vue avec un peu plus de respect », pense Vincenzo Montella

Forts comme des Turcs.

Belle surprise de cet Euro, la Turquie a bien cru faire tomber les Pays-Bas ce samedi, à Berlin, avant de voir les Bataves renverser la situation en deuxième période (2-1). Mais il n’y aura que peu de regrets pour les Turcs, qui ont donné une image formidable de leur sélection, ce dont s’est félicité Vincenzo Montella en conférence de presse. « J’ai reçu des dizaines de messages de collègues, complimentant notre équipe sur notre façon de jouer dans ce tournoi. Nous sommes une équipe très jeune. Il y a quatre, cinq, six jeunes joueurs, et certains qui ne sont même pas là. En 2032, lorsque l’Euro sera organisé en Turquie et en Italie, ils auront 26 ou 27 ans. Nous sommes actuellement l’équipe la plus jeune d’Europe », a-t-il dit, déjà tourné vers l’avenir.

« Je suis particulièrement fier de mon équipe parce qu’elle a joué avec un esprit sain et propre, un esprit turc. Même après une défaite, nous ressentons l’amour du peuple turc, et cela me remplit d’autant plus de fierté que ces garçons le méritent pour la façon dont ils ont joué chaque match. Nous ne pouvons que les féliciter pour la fierté qu’ils nous ont apportée dans cet Euro. La Turquie sera probablement vue d’un autre œil, avec un peu plus de respect. […] On est un peu déçus, évidemment, je pense qu’on méritait mieux, mais on a gagné trois matches, on a égalé le record de la Turquie et je regarde le futur avec plus de confiance et de clairvoyance », a conclu le technicien italien, qui sait sans doute qu’il a entre ses mains un matériel de grande qualité.

On a déjà hâte de revoir Arda Güler, Kenan Yıldız et Ferdi Kadıoğlu, pour ne citer qu’eux.

