Les Pays-Bas mettent fin au rêve turc et se qualifient pour les demi-finales

Pays-Bas 2-1 Turquie

Buts : De Vrij (70e) et Müldür (CSC, 76e) pour les Pays-Bas // Akaydin (35e) pour la Turquie

Vingt piges. Vingt longues années que les Pays-Bas n’avaient pas atteint le dernier carré de l’Euro. La dernière fois, c’était en 2004. Face à une sélection turque qui n’a pas démérité et a même mené au score pendant plus de 40 minutes, les Oranje se sont fait peur, mais sont parvenus à renverser la tendance en six minutes chrono. Plus la bataille est dure, plus la victoire est belle, comme dirait l’autre. Les hommes de Ronald Koeman se qualifient donc pour les demi-finales où ils retrouveront l’Angleterre.

L’orangetada

Dans un Olympiastadion acquis à la cause des Turcs, les Oranje ne se laissent pas intimider. D’entrée de jeu, ce sont bien eux qui se montrent entreprenants, mais peinent néanmoins à inquiéter des Turcs bien en place. La zone est quadrillée. Solides et disciplinés, les hommes de Montella laissent passer l’orage. Et peu à peu, ces derniers prennent confiance, face à des Pays-Bas qui reculent de plus en plus. Sur un centre millimétré, Arda Güler trouve le crâne de Samet Akaydin qui saute plus haut que tout le monde et lance les hostilités (0-1, 35e). Les hommes de Koeman cherchent immédiatement à réagir en se ruant à l’attaque, mais butent sur une muraille turque bien décidée à ne rien leur laisser, même pas des miettes.

Au retour des vestiaires, les Pays-Bas reviennent sur le gazon avec les mêmes intentions. Mais là encore, les Oranje se retrouvent toujours dans l’incapacité de trouver la faille. En face, la Turquie est bien décidée à faire le dos rond et à exploiter de la meilleure des manières ses transitions rapides. Sur un coup franc léché, Güler est tout proche d’enterrer les espoirs néerlandais, mais Bart Verbruggen parvient à effleurer le cuir et le repousser sur le poteau (56e). Le portier néerlandais réitère face à Kenan Yildiz, auteur d’une frappe sèche à l’entrée de la surface (65e). Les minutes défilent, la bande de Memphis Depay continue à pousser et voit ses efforts récompensés. Sur un corner joué à deux, l’ancien lyonnais trouve Stefan de Vrij qui fait parler son jeu de tête et égalise (1-1, 70e). Les Néerlandais sont transcendés, les Turcs sont dans le doute. Les vagues orange se multiplient, et six minutes plus tard, Dumfries trouve sur un centre fuyant Gakpo qui prend le dessus sur Müldür, contraint à envoyer le cuir dans ses filets (2-1, 76e).

Dans l’obligation de réagir, la Turquie se rue à l’attaque face à des Pays-Bas qui reculent et se font peur. Mais ces derniers résistent, Micky van de Ven enfile sa cape de sauveur et repousse une tentative de Zeki Çelik (85e), puis c’est au tour du portier Verbruggen – auteur d’un match XXL – de mettre fin aux derniers espoirs rouge et blanc en repoussant une reprise de Semih Kılıçsoy (90e+2). Boss !

Pays-Bas (4-2-3-1) : Verbruggen – Aké (van de Ven, 73e), Van Dijk, De Vrij, Dumfries – Schouten, Reijnders (Veerman, 73e) – Gakpo, Simons (Zirkzee, 87e), Bergwijn (Weghorst, 46e) – Depay (Frimpong, 87e). Entraîneur : Ronald Koeman.

Turquie (4-2-3-1) : Günok – Kadioglu, Bardakcı, Akaydin (Tosun, 82e), Müldür (Çelik, 77e) – Özcan (Yokuslu, 77e), Ayhan Kılıçsoy, 87e) – Yildiz (Aktürkoğlu, 77e), Çalhanoğlu, Güler – Yılmaz. Entraîneur : Vincenzo Montella.

