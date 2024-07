Papus Camara : « On ne reste pas si longtemps dans un club seulement parce qu'on est l'ami des joueurs »

Une page de l’histoire du PSG qui se tourne.

Au rang des départs du Paris Saint-Germain cet été, on note Kylian Mbappé, bien sûr, mais peut-être plus symbolique encore, celui de Zoumana Camara. Parisien depuis 2007, celui qui était devenu entraîneur des U19 s’estime désormais prêt à passer à l’étape suivante. « C’est l’heure, je suis prêt à entraîner chez les professionnels. Je n’ai pas la prétention de dire en Ligue 1 ou à l’étranger mais je suis prêt à prendre un projet », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au journal L’Équipe, alors que Guingamp et Metz souhaitaient le récupérer. « Ce sont deux projets qui m’intéressaient mais ça n’a pas abouti », dit Camara à ce propos.

« J’aime les images : j’en retiens une, celle du manager d’hôtel. Avant de le devenir, tu passes par différents postes, au room-service, voiturier, restauration… Moi, j’ai été joueur, puis adjoint et enfin entraîneur, j’ai pu faire mienne mon expérience en faisant ce qui me ressemble et en fonction de mes convictions », estime le natif de Colombes sur son parcours au PSG, où il a parfois été réduit au rang d’interprète, ce qui a pu l’égratigner. « C’était réducteur. On ne reste pas si longtemps dans un club parce qu’on est l’ami des joueurs seulement. Je parle plusieurs langues et cela m’a servi pour faire le lien mais cela a aussi servi les entraîneurs », replace-t-il une bonne fois pour toute, avant de partir en vacances « pour la première fois en août depuis seize ans ».

Repos bien mérité.

