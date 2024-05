Zoumana Camara va quitter le PSG

Une page se tourne au PSG.

Arrivé comme joueur en 2007 en provenance de Saint-Étienne, Zoumana Camara a terminé sa carrière de joueur en Rouge et Bleu en 2015 et est devenu coach depuis. Mais l’ homme qui a soulevé la « cope » en 2015 et qui entraînait les U19 depuis 2021 devrait quitter Paris à l’issue de cette saison 2023-2024 comme le révèle L’Équipe.

Alors qu’il avait déjà été en discussions avec Saint-Étienne et Clermont cette saison, Camara pourrait prendre la suite de Stéphane Dumont du côté de Guingamp en vue de la saison prochaine. Un premier challenge en tant que numéro un qui pourrait s’avérer excitant pour l’ancien défenseur de l’Inter.

Papus bientôt à la conquête de la Ligue 2 ?