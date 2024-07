Guivarch fait son retour en Ligue 2

Il est Breton, mais n’a aucun lien de parenté avec le champion du monde 1998.

À 28 ans, Théo Guivarch s’est engagé pour deux saisons avec le Clermont Foot. Le gardien de but a disputé plus de 100 matchs dans le club de Neuchâtel Xamax, en deuxième division suisse. Il a auparavant joué à Guingamp et Rodez. « Du haut de son mètre 95, Théo sera second dans la hiérarchie des gardiens tout en apportant une concurrence à Massamba N’Diaye », précise le club dans son communiqué publié ce mardi. Le club clermontois signe ainsi sa troisième recrue en trois jours. Après avoir notamment attiré Henri Saivet et Damien Da Silva en début de mercato, Josué Mwinba Isala, en provenance de Kinshasa, et Mons Bassouamina, de Pau, sont arrivés cette semaine.

La nouvelle vie sans Gastien.