Hervé Renard pas stressé par les JO

La pression, il préfère la boire.

Interrogé en conférence de presse par la tension que pouvait engendrer l’attente de résultats de son équipe de France aux Jeux olympiques, Hervé Renard a indiqué qu’il n’en était rien : « Je ne vais pas vous mentir, j’ai toujours l’esprit libéré. Est-ce que c’est l’habitude des grands tournois, est-ce qu’on s’en détache un peu avec l’expérience ? »

Et l’entraîneur des Bleues de rajouter : « Il y a des adversaires de grande qualité, et je ne pense pas qu’il faille se prendre la tête en se mettant une pression particulière. La seule chose qu’on a envie de vivre, ce sont des émotions. Moi, ce n’est pas du stress qui me vient et j’essaye toujours de penser à des moments de joie qui peuvent arriver si tout se passait bien. »

De toute façon, il ne sera plus là après la compétition quoi qu’il arrive.

Ce qu'il faut savoir sur le tournoi olympique féminin