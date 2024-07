Manchester United tient son nouveau directeur sportif

INEOS accélère la cadence.

Manchester United est allé débaucher Dan Ashworth (53 ans) du côté de Newcastle, pour en faire son tout nouveau directeur sportif, comme annoncé dans un (court) communiqué. Les détails de l’opération demeurent confidentiels, mais Ashworth quitte avec effet immédiat les Magpies pour les Red Devils, après que les deux clubs se sont mis d’accord.

🔴 Manchester United and Newcastle issue the following statement.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2024