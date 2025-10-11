Samuel Umtiti : « Mon deuil est déjà fait »

Cette fois, ça y est.

Honoré par l’Olympique lyonnais et par l’équipe de France, Samuel Umtiti est entré de plein pied dans la réalité de sa retraite sportive. Rien de très perturbant pour l’ancien défenseur, en témoignent ses propos au micro de TF1 ce vendredi : « Ma décision a été prise il y a un an, un an et demi. Donc mon deuil est déjà fait, et j’avais déjà réfléchi à l’après. » L’après ? Il devrait se dérouler sur la touche, mais toujours tout près des terrains.

"J'ai toujours voulu être entraîneur." Honoré au Parc des Princes, Samuel Umtiti annonce vouloir continuer sa carrière sur un banc mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur ! 📋 pic.twitter.com/EcLuooxH9q — TF1 (@TF1) October 10, 2025

« J’ai toujours voulu être entraîneur, depuis très longtemps. Et vouloir transmettre, c’est important pour moi. Je pense même que ma position sur le terrain a été d’avoir cette vision d’ensemble, d’un groupe, d’être un leader et de prendre des décisions, a ainsi enchaîné l’ex-arrière central. J’ai envie de l’être, j’ai besoin d’avoir des responsabilités. Mais j’ai besoin de me former parce que la réalité, c’est qu’avoir été joueur de foot professionnel ne donne pas l’assurance d’être un bon entraîneur. »

Big Sam, big coach ?

