S’abonner au mag
  • International
  • France

Samuel Umtiti : « Mon deuil est déjà fait »

FC
Samuel Umtiti : « Mon deuil est déjà fait »

Cette fois, ça y est.

Honoré par l’Olympique lyonnais et par l’équipe de France, Samuel Umtiti est entré de plein pied dans la réalité de sa retraite sportive. Rien de très perturbant pour l’ancien défenseur, en témoignent ses propos au micro de TF1 ce vendredi : « Ma décision a été prise il y a un an, un an et demi. Donc mon deuil est déjà fait, et j’avais déjà réfléchi à l’après. » L’après ? Il devrait se dérouler sur la touche, mais toujours tout près des terrains.

« J’ai toujours voulu être entraîneur, depuis très longtemps. Et vouloir transmettre, c’est important pour moi. Je pense même que ma position sur le terrain a été d’avoir cette vision d’ensemble, d’un groupe, d’être un leader et de prendre des décisions, a ainsi enchaîné l’ex-arrière central. J’ai envie de l’être, j’ai besoin d’avoir des responsabilités. Mais j’ai besoin de me former parce que la réalité, c’est qu’avoir été joueur de foot professionnel ne donne pas l’assurance d’être un bon entraîneur. »

Big Sam, big coach ?

Sondage : aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
142
11
30
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!