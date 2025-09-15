Samuel Umtiti prend sa retraite

Le tremblement de terre qu’on n’attendait pas.

Ce lundi 15 septembre, Samuel Umtiti a posté un message à l’heure de la sortie du bureau pour annoncer qu’il ne retournerait pas bosser le lendemain. Ni le surlendemain, ni plus jamais d’ailleurs. « Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir… J’ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et joueurs que j’ai pu côtoyer », a résumé le défenseur français, formé à l’Olympique lyonnais, puis passé par le FC Barcelone, Lecce et le LOSC, avec lequel il a disputé 13 petits matchs en deux ans et qu’il a quitté l’été dernier en fin de contrat.

La carrière de l’oncle Sam prend donc fin après 13 ans au plus haut niveau, au cours desquels il a remporté le dernier trophée en date de l’OL (le Trophée des champions 2012), deux championnats, trois coupes et deux supercoupes d’Espagne et, en guise point d’orge, la Coupe du monde avec l’équipe de France, un certain soir de juillet 2018. Pas mal pour un gars qui n’a porté « que » 31 fois le maillot bleu !

Les membres de son fan-club qui voient en lui le véritable GOAT du football ont désormais un nouveau surnom à lui donner : Samuel biquette.

