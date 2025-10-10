S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • France-Azerbaïdjan

Umtiti honoré au Parc

UL
Umtiti honoré au Parc

Elle est là, l’action de la soirée.

Avant de sécher l’Azerbaïdjan, l’équipe de France a séché ses larmes, après avoir rendu un bel hommage à Samuel Umtiti. Le champion du monde 2018 a été célébré par le public du Parc des Princes. Philippe Diallo lui a offert un cadre… et un maillot floqué du numéro 5. Le défenseur central formé à l’OL a raconté combien « cela avait été des périodes incroyables. » Big Sam est le cinquième champion du monde 2018 à la retraite, après Adil Rami, Blaise Matuidi, Steve Mandanda et Raphaël Varane. Didier Deschamps lui a souhaité une bonne quille (« une très belle seconde vie »), lit-on dans L’Équipe.

Il a plus cassé la démarche que l’équipe de France sur le terrain.

« On ronronnait en première mi-temps, » admet Rabiot

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
30
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • France-Azerbaïdjan
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!