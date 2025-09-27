Manchester United retombe dans ses travers à Brentford

Brentford 3-1 Manchester United

Buts : Thiago (8e et 20e) et Jensen (90e+5) pour Brentford // Šeško (26e) pour Manchester United

Quatre victoires de suite, Frank Ilett (alias The United Strand) y croyait pourtant…

Sauf qu’après son succès étonnant contre Chelsea, Manchester United est complètement retombé dans ses travers sur la pelouse de Brentford à l’occasion de la sixième journée de Premier League : en encaissant deux buts signés Igor Thiago dans les 20 premières minutes du match, les Red Devils ont encore montré toutes leurs faiblesses et se font ainsi dépasser au classement par leurs bourreaux du jour (onzièmes et douzièmes, sept points chacun) à la suite de cette énième défaite. Grâce à son doublé, l’avant-centre des Bees a forcément été l’un des grands bonhommes de la rencontre.

Fernandes foire un péno

L’attaquant a d’abord sorti un superbe numéro en se jouant de Harry Maguire pour ouvrir le score, avant de faire le break en renard des surfaces. Altey Bayindir a ensuite sorti quelques parades (devant Van den Berg, Nathan Collins et Dango Ouattara) alors que Benjamin Šeško a réduit la marque avant la demi-heure de jeu pour sa première réalisation avec MU en profitant d’une erreur de Caoimhin Kelleher, mais ça n’a pas suffi pour ramener le nul. Car, à la 76e minute, le portier s’est rattrapé et a arrêté le penalty de Bruno Fernandes sanctionnant une poussette de Collins sur Bryan Mbeumo.

Et puis, Mathias Jensen s’est permis d’enfoncer le clou d’un missile lointain dans le temps additionnel…

QUELLE FINITION MONSTRUEUSE D'IGOR THIAGO POUR SURPRENDRE MANCHESTER UNITED 🤯 Brentford est en tête après 8 minutes, la suite du match est à vivre en direct sur CANAL+ 🖥️#BREMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/6xgesbPrbW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 27, 2025

