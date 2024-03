Manchester United s’en sort très bien à Brentford

Brentford 1-1 Manchester United

Buts : Ajer (90e+9) pour les Bees // Mount (90e+6) pour les Red Devils

United peut s’estimer heureux !

Décidément, Brentford nourrira des regrets de ses deux confrontations avec les Red Devils cette saison. Largement bousculé par des Bees ambitieux et joueurs, Manchester repart presque miraculeusement de la banlieue de Londres avec le point du match nul. Un nul obtenu grâce au premier but cette saison de Mason Mount, lui qui est revenu de blessure contre Liverpool en FA Cup, après avoir manqué de longs mois à cause d’une blessure au mollet subie face à Luton début novembre dernier. Ce dernier a ouvert le score totalement contre le cours du jeu dans le temps additionnel d’une belle frappe croisée. Dans la foulée, justice a été rendue pour Brentford, puisqu’après un petit festival d’Ivan Toney dans la surface mancunienne, Kristoffer Ajer a égalisé à la 99e minute, dans un match au temps additionnel finalement long de près de 14 minutes.

QUELLE FIN DE MATCH DE FOLIE ! 😱 90 + 6' : BUT DE MASON MOUNT 90 + 8' : ÉGALISATION DE KRISTOFFER AJER#BREMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/jWvBsf6BLp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 30, 2024

Avant cet emballage final, Brenford avait dominé cette rencontre en long et en large, touchant même par deux fois les montants en première période par Toney et Zanka. Ce même Toney s’est d’ailleurs vu refuser un but pour une position de hors-jeu au cœur de la seconde période. Symbole de cette domination, les Bees ont tiré 31 fois au but adverse contre seulement 11 fois pour Man U. Sorti à la mi-temps, Raphaël Varane s’est semble-t-il blessé, alors que ce nul ne fait pas les affaires de Manchester, sixième, qui compte 11 points de retard sur Aston Villa, quatrième et premier qualifié virtuel pour la Ligue des champions. De son côté, Brentford manque l’opportunité de faire le trou avec les premiers relégables et reste quinzième.