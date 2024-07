Ivan Toney parle de sa drôle de technique sur penalty

Le meilleur moyen de défier le destin, c’est de le regarder en face.

Après avoir (enfin) remporté une séance de tirs au but en quarts de l’Euro contre la Suisse, l’Angleterre peut remercier ses tireurs, notamment Ivan Toney, son quatrième penalty taker. Le buteur de Brentford, qui n’a connu sa première titularisation avec les Three Lions qu’en mars dernier et fêtait samedi sa cinquième cape, s’est exprimé sur sa technique de frappe sur penalty, qui consiste à prendre très peu d’élan tout en fixant le gardien dans les yeux. « Je ne regarde jamais le ballon. Étant donné que c’est ma routine, c’est normal pour moi, mais certaines personnes peuvent penser que c’est de la folie. Mais c’est juste mon habitude, et je m’y tiendrai. Ça a marché et ça peut fonctionner à chaque fois que c’est nécessaire », a déclaré l’attaquant au micro de Sky Sports.

Toney, qui a connu un retour en sélection après une suspension des terrains pendant huit mois pour avoir enfreint les règles de la Fédération anglaise concernant les paris sportifs, avait été passeur décisif pour Harry Kane lors du huitième de finale contre la Slovaquie. Contre les Helvètes, il a remplacé son capitaine à la 109e minute, avant de transformer sa tentative sans broncher, lors de la séance. « Je suis heureux de jouer mon rôle, et la patience est la clé », a déclaré Toney. « Je suis très impatient, mais j’ai dû ronger mon frein pendant ce tournoi. Je sais que mon heure viendra. Qu’il s’agisse de sortir du banc, de commencer ou de prendre un penalty, je dois être prêt. »

Tellement obsédé par le but qu’il ne le quitte pas des yeux.

