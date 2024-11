Gareth Southgate n’exclut pas d’arrêter sa carrière d’entraîneur

Un mal pour un bien ?

Après huit ans passés à la tête des Three Lions, Gareth Southgate n’a pas été reconduit cet été au bout d’un Euro aux airs de nouvel échec pour la sélection anglaise. Depuis, l’ancien défenseur d’Aston Villa et de Crystal Palace n’a pas retrouvé de banc, et ce, pour une durée indéterminée. Dans une publication LinkedIn (plateforme choisie à propos), ce mardi, le natif de Watford indique se poser des questions quant à son envie d’entraîner à nouveau.

Un problème de quinqua

« Je ne limite pas mes futures options à rester un coach de football, écrit-il. Je me sens à l’aise avec cette période d’exploration et le fait de ne pas avoir toutes les réponses. Je ne suis pas le premier quinquagénaire à explorer un changement de direction. Un article du Times la semaine dernière disait qu’un tiers des 45-54 ans s’attend à changer de carrière avant de prendre sa retraite. Trouver du sens est une des motivations qui se cache derrière cette masse. Alors si vous vous trouvez au même carrefour que moi, je vous souhaite bonne chance. »

Dommage, on l’aurait bien imaginé dans un rôle à la Sam Allardyce à écumer les bancs du royaume.

